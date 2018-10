Roche bekräftigt nach Umsatzplus Jahresziele

Basel (APA/Reuters) - Der Schweizer Roche-Konzern trotzt der zunehmenden Konkurrenz durch günstigere Nachahmermedikamente für seine wichtigen Krebsmedikamente und sieht sich nach neun Monaten auf Kurs zu den Jahreszielen. Von Jänner bis September stieg der Umsatz - Wechselkurseinflüsse ausgeschlossen - um 7 Prozent auf 42,08 Mrd. Franken (36,8 Mio. Euro), wie der Arzneimittelhersteller am Mittwoch mitteilte.

Roche übertraf damit die Erwartungen der Analysten leicht. Schub kam vor allem von den neu auf den Markt gebrachten Medikamenten wie Ocrevus gegen Multiple Sklerose und Hemlibra gegen die Bluterkrankheit. Hingegen halbierten sich die Verkaufserlöse des starker Konkurrenz durch Nachahmermedikamente ausgesetzten milliardenschweren Blutkrebsmittels MabThera in Europa nahezu.

Im gesamten Jahr peilt Roche weiterhin ein Umsatzplus um einen mittleren einstelligen Prozentbetrag an. Auch am Gewinnziel hält das Unternehmen fest. Gewinnzahlen veröffentlicht Roche nur zum Halbjahr und am Jahresende.

~ ISIN CH0012032048 WEB http://www.roche.com ~ APA043 2018-10-17/08:02