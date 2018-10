Europas Leitbörsen zur Eröffnung im Plus erwartet

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte dürften zur Wochenmitte mit Aufschlägen in die Börsensitzung gehen. Vor allem kräftige Gewinne an der Wall Street treiben nun weiter an.

Überzeugende Quartalszahlen und höhere Gewinnziele großer US-Konzerne zum Beginn der Berichtssaison hatten die Anleger dort wieder mutiger gemacht. Der Dow Jones, der marktbreite S&P-500 und der Technologieindex Nasdaq-100 setzten sich inzwischen wieder deutlicher von ihren 200-Tage-Linien ab. Dieser Durchschnittkurs gilt als Indikator für den längerfristigen Trend.

Nicht erholt, sondern vorbörslich stark im Minus präsentierten sich am Mittwoch vor Handelsbeginn die Anteile von Fresenius und von FMC. Sie verloren auf der Handelsplattform Tradegate mehr als 4 Prozent beziehungsweise mehr als 10 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss. Grund ist eine vorsichtigere Prognose des Bad Homburger Medizinunternehmens nach Enttäuschungen bei der Dialyse-Tochter. Warnungen von FMC seien sehr selten, daher überrasche das hohe Kursminus nicht, sagte ein Händler.

Unter anderem wegen schwacher Geschäfte rund um Dialyse-Dienstleistungen und negativer Währungseffekte habe FMC die Erwartungen im dritten Quartal verfehlt, schrieb Analyst Frank Morgan von RBC in einer aktuellen Studie. Zwar gehe ein Großteil davon auf einmalige Belastungen zurück, doch überrasche das schwächer als gedacht ausgefallene Absatzwachstum sowie die Probleme in Nordamerika.

