Wiener Aktienmarkt vorbörslich im Plus erwartet

Wien (APA) - Heimische Aktienhändler erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Mittwoch mit positiver Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund sechs Punkte über dem Schluss-Stand vom Dienstag (3.274,03) liegen. Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.265,00 und 3.323,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.299,00 Punkten aus.

Nach starken Vorgaben von der Wall Street und höheren Aktienkursen in Asien könnte auch in Europa der jüngste Erholungsschub weitergehen. Der ATX würde mit weiteren Zuwächsen bereits den 3. Gewinntag in Folge absolvieren, nachdem es zuvor sechs Börsensitzungen in Folge in die Verlustzone gegangen ist.

Am heimischen Markt rückt auf Unternehmensebene mit vorgelegten Geschäftszahlen die Telekom Austria ins Blickfeld der Akteure. Bei der Telekom Austria hat das Nettoergebnis auch im dritten Quartal wie erwartet durch eine Markenwert-Abschreibung infolge des konzernweiten Rebrandings gelitten. Der Überschuss fiel mit 116,7 Mio. Euro um 21,2 Prozent geringer aus als im 3. Quartal 2017. Das Nettoergebnis lag damit klar unter den Schätzungen von Analysten.

Am Dienstag hatte der ATX 1,61 Prozent fester bei 3.274,03 Punkten geschlossen. Auch an Europas Leitbörsen ging es weiter bergauf. Bereits im Frühhandel trotzten die Märkte den zahlreichen Unsicherheitsfaktoren und setzten ihre am Montag begonnene Aufwärtsbewegung nach der schwachen Vorwoche fort. Am Nachmittag sorgten dann erfreuliche Unternehmensergebnisse aus den USA für weiteren Auftrieb.

In Wien blieben relevante Unternehmensnachrichten dünn gesät. An die Spitze der Kurstafel zogen FACC mit plus 6,50 Prozent, gefolgt von Do&Co (plus 6,24 Prozent) und Zumtobel (plus 5,91 Prozent). Unter den Indexschwergewichten lieferten zudem die Kursgewinne in den beiden Bankaktien Raiffeisen (plus 2,85 Prozent) und Erste Group (plus 1,93 Prozent) Unterstützung.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

~ FACC +6,50% 17,36 Euro Do&Co +6,24% 71,50 Euro Zumtobel +5,91% 8,16 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

~ AG -2,74% 46,20 Euro Schoeller-Bleckmann -1,88% 86,00 Euro Valneva -1,29% 3,46 Euro ~

~ ISIN AT0000999982 ~ APA076 2018-10-17/08:52