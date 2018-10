Mopedfahrer ohne Führerschein bei Unfall in Tirol schwer verletzt

Kirchbichl (APA) - Ein Mopedfahrer aus Deutschland hat sich bei einem Unfall am Dienstag in Kirchbichl in Tirol (Bezirk Kufstein) schwere Verletzungen zugezogen. Der Deutsche war trotz eines Verbots eingebogen und dabei gegen einen entgegenkommenden Pkw geprallt, teilte die Polizei mit. Der 30-Jährige besitzt keinen Führerschein, weil ihm dieser bereits zuvor entzogen worden war.

Der Deutsche wurde bei dem Unfall vom Moped geschleudert und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung wurde er in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.