Kaup-Hasler ist „kein Bankomat“, will Freie Szene aber stärken

Wien (APA) - Mit einem starken Bekenntnis zur Freien Szene ging Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) am Dienstagabend in die Diskussion mit Interessensvertretern, die unter dem Titel „Forderungen, Förderungen und Interpretationen“ zum Kulturpolitik-Dialog ins Depot geladen hatten. Bei allen Wir-Botschaften machte die Stadträtin aber auch klar: „Ich sitze hier nicht als fleischgewordener Bankomat.“

„Die Freie Szene trägt die Wiener Kultur“, bekräftige die seit wenigen Monaten im Amt befindliche Stadträtin erneut ihr Interesse an der Förderung der Freien Szene in den Bereichen Film, Musik, Performance, Bildende Kunst und Theater. Ihr gehe es vor dem Hintergrund der angespannten budgetären Situation vor allem um „kulturpolitische Perspektiven“. Diese gelte es, in Balance mit den verfügbaren Mitteln umzusetzen, konkret schwebe ihr eine „gesunde Umverteilung“ sowie eine neue Förderpraxis vor. Um das zu stemmen, bedürfe es einer Veränderung im System, um „die gewachsene Ordnung der Dinge“ zu durchbrechen. In Bezug auf eingefahrene Strukturen im Rathaus meinte sie: „Da fühle ich mich nach wie vor wie eine Ethnologin, die versucht zu verstehen, warum Dinge so geworden sind und welche Hebel man nützen muss, um sie zu verändern.“

Derzeit mache die Kultur 1,63 Prozent des Stadtbudgets aus. „Ich würde wahnsinnig gerne auf 2 Prozent kommen“, versicherte die Stadträtin und rechnete vor, dass dies eine Erhöhung um 50 Mio. Euro bedeuten würde. „Da würde man ganz anders dastehen“, ist sie sich sicher. Derzeit hofft sie auf eine Trendwende und stellte in Aussicht, beim nächsten Budget „das einzige Ressort“ zu sein, das nicht sparen werde müssen und eventuell sogar eine Erhöhung bekommen werde. „Der Bürgermeister hat die Fehlentwicklung erkannt“, so Kaup-Hasler in Hinblick auf das seit Jahren stagnierende Kultur-Budget. Immerhin kämen 80 Prozent der Touristen wegen der Kunst und Kultur nach Wien. Gleichzeitig hoffe sie auch auf eine „Lobby in der Wirtschaft“ und das Verständnis, „dass Kunst und Kultur zur DNA der Stadt gehört“.

Bei allem Bekenntnis, etwas ändern zu wollen, stellte Kaup-Hasler jedoch auch Forderungen an die Szene. „Wir müssen auch selbstkritisch sein, dass vieles an prekärem Leben auch an Überproduktion liegt“, so Kaup-Hasler, die es einen Irrglauben nannte, „dass man vieles produzieren muss, um förderungswürdig zu sein. Manchmal ist es gut, weniger zu machen und besser zu bezahlen, um die Selbstprekarisierung zu vermeiden“.

Die Podiumsteilnehmer, darunter Gerhard Ruiss von den IG Autorinnen Autoren, Vasilena Gankovska von der IG Bildende Kunst und Irmgard Almer von der IG Kultur forderten vor allem ein Kunstförderungsgesetz, das es in allen anderen Bundesländern gebe. Kaup-Hasler zeigte sich diesbezüglich skeptisch und will in einem Prozess den „Mehrwert“ eines solchen eruieren. „Der Benefit muss klar sein.“ Übereinstimmend zeigten sich die Vertreter und die Neo-Politikerin bei Themen wie fairer Bezahlung und sozialer Absicherung. Im Raum standen Modelle, wonach Förderungen an diese beiden Kriterien gebunden sein könnten. Dies sei etwa bereits in Berlin der Fall, wie Ulrike Kuner (IG Freie Theaterarbeit) ausführte.

Einen weiteren konkreten Vorschlag brachte Gerhard Ruiss ein, der einen „Topf für spontane Kleinst-Interventionen“ forderte, da „man das Gefühl hat, dass das Budget offenbar immer so verplant ist, dass es keine Spielräume mehr gibt“. Almer forderte darüber hinaus die Zugänglichmachung des öffentlichen Raums, der durch zahlreiche Regulationen nicht mehr für Straßenkünstler nutzbar sei. Kaup-Hasler will sich dafür einsetzen und riet den Künstlern zugleich, sich nicht immer an alle Regeln zu halten: „Wir müssen nicht so gehorsam sein, wie wir immer tun. Ich würde sagen: Ausprobieren und schauen, was passiert. Wir können flexibler mit den vermeintlich bedrückenden Umständen umgehen. Es liegt an uns, etwas zur Kenntnis zu nehmen oder es auch zu unterwandern.“

Grundsätzlich war man sich am Ende des mehrstündigen Abends einig, Veränderungen herbeiführen zu wollen. „An Frechheit mangelt es mir nicht“, so Kaup-Hasler. „Man muss sie aber in Balance mit der Realität bringen.“