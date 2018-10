Elfjähriger in Oberösterreich von Pkw zu Boden geschleudert

Pollham (APA) - Ein elfjähriger Schüler ist Dienstagnachmittag in Pollham in seinem Heimatbezirk Grieskirchen hinter einem Linienbus hervor auf die Fahrbahn gelaufen und von einem Pkw erfasst und zu Boden geschleudert worden. Der Bub wurde verletzt in das Klinikum Wels eingeliefert. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Mittwoch.