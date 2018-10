Lebensgefährliche Attacke auf Ehefrau in Wels: Täter soll in Anstalt

Wels (APA) - Nach einer lebensgefährlichen Attacke auf seine Ehefrau in Wels soll ein 30-Jähriger in eine Anstalt eingewiesen werden. Die Staatsanwaltschaft stellte einen entsprechenden Unterbringungsantrag. Ihm zugrunde liegt eine Anklage wegen versuchten Mordes und der gefährlichen Drohung. Das berichtete das „Oberösterreichische Volksblatt“ (Mittwoch-Ausgabe).

Der Serbe war am 7. Mai eine knappe halbe Stunde vor Ladenschluss in ein Geschäft gekommen, in dem seine Frau arbeitete. Dort geriet er mit der 32-Jährigen heftig in Streit und ging auf sie los. Der Angreifer schlug sie zuerst zu Boden, trat dann noch mit den Füßen auf sie ein und verletzte sie schwer am Kopf.

Zeugen des Vorfalls hatten inzwischen die Polizei verständigt. Beamte konnten den Täter wenig später bändigen und verhaften. Das Opfer wurde von einem Notarzt und einem Sanitäter, die auf dem Heimweg waren, erstversorgt und anschließend ins Klinikum Wels eingeliefert, wo die 32-Jährige notoperiert werden musste. Sie schwebte nach dem brutalen Angriff ihres Mannes, von dem sie sich kurz zuvor getrennt hatte, lange Zeit in Lebensgefahr.

Einem Gutachten zufolge ist der Angeklagte psychisch beeinträchtigt. Er leidet an paranoider Schizophrenie und ist gefährlich. Deshalb beantragte die Staatsanwaltschaft Wels eine Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Einen Prozesstermin für das Geschwornengericht gibt es noch nicht.