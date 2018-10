Wiener Börse startet im Plus - ATX gewinnt 0,57 Prozent

Wien (APA) - Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit befestigter Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 3.292,56 Zählern um 18,53 Punkte oder 0,57 Prozent über dem Dienstag-Schluss (3.274,03). Bisher wurden 153.509 (Vortag: 186.695) Aktien gehandelt (Einfachzählung).

Nach starken Vorgaben von der Wall Street und anschließend auch aus Tokio setzen auch die europäischen Aktienmärkte ihren Erholungskurs fort und die Börse in Wien schließt sich der positiven Stimmung an. Der ATX steht damit bereits vor seinem 3. Gewinntag in Folge, nachdem er zuvor eine Minusstrecke von sechs Verlusttagen absolviert hatte.

An die Spitze der Kursliste kletterte kurz nach Handelsauftakt und vorgelegten Ergebnissen die Telekom Austria-Aktie mit plus 2,7 Prozent. Dahinter legten Schoeller-Bleckmann um 1,3 Prozent zu. Die Aktionäre von Rosenbauer, AT&S und CA Immo konnten sich jeweils über Zuwächse von 1,2 Prozent freuen.

Unter den Schwergewichten steigerten sich Andritz um 1,2 Prozent. Raiffeisen verteuerten sich um 0,8 Prozent und voestalpine stärkten sich um 0,7 Prozent. OMV verbesserten sich um 0,5 Prozent und Erste Group legten vergleichsweise moderate 0,2 Prozent zu.

