Europas Leitbörsen zur Eröffnung mit Aufschlägen

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Leitbörsen sind am Mittwoch mit Aufschlägen in die Börsensitzung gestartet. Die am Vortag verbuchten Gewinne an den US-Börsen dürften auch diesseits des Atlantiks für eine gute Stimmung gesorgt haben. Deutliche Zugewinne verzeichneten vor allem Technologiewerte, die in den vergangenen Tagen teils klare Verluste eingefahren hatten.

Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 09.30 Uhr mit plus 0,38 Prozent oder 12,43 Punkte bei 3.269,77 Einheiten. Innerhalb des Eurozonen-Leitindex waren die in Amsterdam notierten Aktien der ASML Holding mit klarem Abstand der stärkste Wert. Sie gewannen 6,45 Prozent.

Ebenfalls auffällige, aber nicht im Euro-Stoxx vertreten, tendierten die Aktien von Galapagos, die sich in Amsterdam um 3,46 Prozent erhöhten. Kommende Woche wird das Biotechnologieunternehmen Drittquartalszahlen vorlegen.

Fresenius zeigten sich dagegen mit einem Kursrutsch von mehr als 8,44 Prozent dagegen weit abgeschlagen. Die Tochter Fresenius Medical Care (minus 13,65 Prozent) hatte zuvor eine Gewinnwarnung ausgesprochen, die auch die Papiere des Mutterkonzerns belasten dürfte.

In London zeigte sich der FTSE-100 mit plus 0,17 Prozent auf 7.071,47 Punkte. Die Aktien des Verlegers Pearson kletterten mit einem Kursplus von 5,23 Prozent an die Spitze des britischen Leitindex. Ans andere Ende des „Footsie“ bildeten die Titel von Berkeley mit minus 2,24 Prozent das Schlusslicht des Index.

Konjunkturseitig kommen am heutigen Handelstag Verbraucherpreise auf Börsianer zu. Da es sich dabei um endgültige Zahlen handelt, dürfte die Inflation in der Eurozone kaum Impulse setzen. Dagegen könnten britische Verbraucherpreise etwas mehr Einfluss haben. Für die zum September veröffentlichten Daten rechnen Experten im Voraus mit einem Anstieg von 2,6 Prozent zum Vorjahr.

~ ISIN EU0009658145 ~ APA107 2018-10-17/09:48