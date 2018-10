Irritationen statt Konventionen: Ute Müller im mumok

Wien (APA) - Der Kapsch Contemporary Art Prize ist nicht nur mit 10.000 Euro dotiert, sondern auch mit einer Einzelausstellung im mumok verbunden. Daher eröffnet am Freitag (19.10., 19 Uhr) eine von Rainer Fuchs kuratierte Präsentation mit Werken der gebürtigen Grazerin Ute Müller, von der die Kapsch Group zudem einen Ankauf für die mumok-Sammlung finanziert.

Die Ausstellung wirkt wie ein ironisches Spiel mit herkömmlichen Begriffen wie Wand und Bild, Rahmen und Raum. Scheinbar schwebende gebogene weiße Wände dienen nicht der Aufhängung von Kunstwerken, sondern bleiben leer und erhalten durch darunter geschobene Steine oder Stoffe eine geheimnisvolle Aura, in der Objekte und Architektur in Spannung versetzt werden. „Durch die Verwandlung der Wände von einem Requisit zum Ausstellungsobjekt macht Ute Müller die Fragilität und Flüchtigkeit vermeintlich selbstverständlicher Sichtweisen und Wertigkeiten erfahrbar“, heißt es dazu im Pressetext. „Die Irritation von Konventionen erweist sich hier als Strategie einer präziseren Orientierung über Wahrnehmungen.“

Auch Bilder gibt es: Sie zeigen auf einem grauen Grund einander überlagernde helle Farbspuren. Müller bediene sich eines „festgelegten Formenvokabulars, das in ihren Bildern und Skulpturen immer wieder modifiziert in Erscheinung tritt“, hatte die Jury hervorgehoben.

Ute Müller wurde 1978 in Graz geboren und studierte an der Universität für angewandte Kunst in Wien und am Royal College of Art in London. Sie ist Gründungsmitglied des Magazins „Black Pages“ (www.blackpages.at) und stellte ihre Werke u.a. in der Kunsthalle Wien und dem MAK sowie in Museen und Galerien in Rom, New York, Berlin oder Seoul aus. Als Preisträgerin des Kapsch Contemporary Art Prize, bei dem junge Künstler mit Lebensmittelpunkt in Österreich ausgezeichnet werden, folgte sie auf Anna-Sophie Berger (2016) und Julian Turner (2017).

(S E R V I C E - „Ute Müller. Kapsch Contemporary Art Prize 2018“, Ausstellung im mumok, Museumsquartier Wien, 20.10. bis 10.2.2019, Katalog, Hg. von Rainer Fuchs, Verlag der Buchhandlung Walther König, 19,80 Euro, ISBN 978-3-96098-488-7)

