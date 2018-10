Forscher entzifferten Akelei-Genom und fanden Außenseiter-Chromosom

Wien (APA) - Die vielen verschiedenen Akeleien rund um den Globus sind genetisch nahe verwandt, obwohl sie sehr verstreut leben, fanden Wiener Forscher heraus. Sie haben das Erbgut von elf Arten dieser Hahnenfußgewächse entziffert und verglichen. Dabei entdeckten sie auch, dass sich das vierte von sieben Akelei-Chromosomen stark von den anderen unterscheidet. Die Studie erschien im Fachjournal „eLife“.

Auf der Nordhalbkugel gibt es 70 verschiedene Akelei-Arten, vier davon findet man in Österreich, so die Forscher um Daniele Filiault und Magnus Nordborg vom Gregor Mendel Institut (GMI) für Molekulare Pflanzenbiologie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) in Wien in einer Aussendung. Diese große Vielfalt sei entstanden, indem sich einzelne Pflanzenlinien jeweils an andere Standorte angepasst haben.

Bei der Akelei sind durch diesen Prozess, den Biologen „adaptive Radiation“ nennen, Arten mit sehr unterschiedlichen Blütenfarben und -formen entstanden, die untereinander kreuzbar sind. „In Gärtnereien und Privatgärten konnte dadurch eine riesige Vielzahl von sehr unterschiedlichen prachtvollen Blütenvariationen gezüchtet werden“, erklären sie.

Der Erbgutvergleich der elf sequenzierten Arten habe gezeigt, dass die genetische Verwandtschaft trotz großer geografischer Entfernung sehr hoch ist. „Das macht deutlich, dass die Entstehung einer neuen Art im Allgemeinen nicht durch ein simples Einzelereignis verursacht wird, sondern die Artentstehung ein langer, komplizierter Vorgang ist, bei dem sich verschiedene Populationen über lange Zeit untereinander kreuzen und genetische Informationen austauschen“, so Nordborg.

Die Forscher fanden auch heraus, dass sich eines der sieben Akelei-Chromosomen, nämlich Nummer vier, völlig anders entfaltet hat, als seine „Geschwister“. Es besitzt deutlich weniger Gene als die anderen Chromosomen, unterscheidet sich aber zwischen den verschiedenen Arten umso mehr. „Das ist das erste Mal, abgesehen von Geschlechts-Chromosomen, dass festgestellt wurde, dass sich ein einzelnes Chromosom gänzlich anders entwickelt als das restliche Genom“, so Filiault. Wie das passieren konnte, sei unklar.

(S E R V I C E - Internet: http://dx.doi.org/10.7554/eLife.36426)