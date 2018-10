Wiener Börse (Eröffnung) - ATX gewinnt am Vormittag 0,80 Prozent

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch im Frühhandel fester präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.300,21 Punkten nach 3.274,03 Einheiten am Dienstag errechnet, das ist ein Plus von 26,18 Punkten bzw. 0,80 Prozent.

Nach starken Börsenvorgaben von der Wall Street setzen die europäischen Aktienmärkte ihre jüngste Erholungsbewegung fort. Auch die heimische Börse schließt sich der positiven internationalen Börsenstimmung an und der ATX steht damit bereits vor seinem 3. Gewinntag in Folge, nachdem er zuvor eine Minusstrecke von sechs Verlusttagen absolviert hatte.

Auf Unternehmensebene rückt die Telekom Austria nach Zahlenvorlage ins Blickfeld der Akteure. Bei der Telekom hat das Nettoergebnis auch im dritten Quartal durch eine Markenwert-Abschreibung infolge des konzernweiten Rebrandings gelitten. Der Überschuss fiel mit 116,7 Mio. Euro um 21,2 Prozent geringer aus als im 3. Quartal 2017 und verfehlte damit die Analystenerwartungen. Zum Ausblick der Gruppe für 2018 heißt es, dieser sei unverändert. Demnach ist ein Umsatzwachstum von 1 bis 2 Prozent anvisiert. Die Telekom-Aktie legte fast drei Prozent zu.

Bawag-Anteilsscheine verteuerten sich um zwei Prozent. Unter den Schwergewichten legten die OMV-Anteilsscheine um 1,9 Prozent zu. voestalpine verbesserten sich um 1,5 Prozent. Andritz bauten ein Plus von 1,3 Prozent. Raiffeisen steigerten sich um 0,4 Prozent. Erste Group fielen hingegen um moderate 0,1 Prozent.

FACC fielen um ein Prozent. Am Vortag waren die Titel des Luftfahrtzulieferers noch um mehr als sechs Prozent hochgesprungen.

Der ATX Prime notierte bei 1.660,89 Zählern und damit um 0,76 Prozent oder 12,53 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 24 Titel mit höheren Kursen, zehn mit tieferen und zwei unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 367.815 (Vortag: 394.641) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 10,93 (11,76) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

