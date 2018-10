Internationale Pressestimmen zu den Landtagswahlen in Bayern

Berlin/München (APA/dpa/AFP) - Zu den möglichen Folgen der Landtagswahl in Bayern schreiben die Zeitungen am Mittwoch:

„Duma“ (Sofia):

„Lasst uns nicht voreilig über ein ‚Ende von Merkel‘ sprechen. Ebenso nicht über ein Ende ihrer Politik. Trotz allem ist die Kanzlerin noch immer die stärkste Figur in der deutschen Politik. Die Bedrohung der AfD wird die Konservativen konsolidieren. In den vergangenen Tagen zeigte Merkel bereits, dass sie aus der Ohrfeige (in Bayern) ihre Lehre ziehen wird. Die Spaltung in Deutschland ist aber eine Tatsache. Die Stimmungen rücken immer deutlicher vom Zentrum nach Links oder Rechts. Diese Radikalisierung der Positionen, die nicht nur dort, sondern in ganz Europa sichtbar ist, ist die reale Gefahr.“

„Sme“ (Bratislava):

„Wenn wir im Rückblick alle Emotionen ablegen, dann sehen wir, dass in Bayern gar nicht so ein weltbewegender Umsturz geschehen ist. Einfach und klar: Die Christlich-Soziale Union hat ihre absolute Vorherrschaft in eine einfache Dominanz umgewandelt und wird eine ungewohnte Koalition bilden müssen, in die sie wohl nicht die Grünen einladen wird, sondern eine kleinere Partei.“

„Die Welt“ (Berlin) zu Seehofers Auftritt in Berlin:

„Angela Merkel wurde die Teflon-Kanzlerin genannt. Horst Seehofer ist der Teflon-Vorsitzende. Die Wahlniederlage scheint ihn nichts anzugehen. Persönliche Verantwortung dafür sieht er nicht. Allenfalls in ‚Stil und Ton‘ habe er ‚Kritikwürdiges‘ in den Debatten beigetragen. Seehofer hängt mit seinen fast 70 Jahren nicht mehr grundsätzlich an der Macht. Aber er hängt an seiner Bedeutung. Er kann es seiner Partei nicht verzeihen, dass die ihm anscheinend seine Leistung beim Neuaufbau nach der noch schlimmeren Niederlage 2008 und die Rückeroberung der absoluten Mehrheit 2013 vergessen hat. Seehofer erinnert darin an den späten Edmund Stoiber. Dessen Vorbild sollte ihn lehren, dass einem historische Gerechtigkeit in der Politik erst widerfährt, wenn man sich aus ihr verabschiedet hat.“

„Süddeutsche Zeitung“ (München):

„Seehofer sollte gehen, besser heute als morgen. Wäre er noch ein junger Politiker, er könnte es womöglich beim großen Mea culpa belassen. Am Ende seiner politischen Tage hilft das nicht mehr. Wenn der Purpur fällt, muss auch der Herzog nach. Das ist der letzte Dienst, den Seehofer sich, seiner Partei, der Bundesregierung und dem Land tun kann - zumal bei der CSU mehr gefallen ist als der Purpur. Horst Seehofer ist auf seine späten Tage keine große politische Figur mehr, er ist ein Hindernis. Er solle nicht darauf warten, dass man ihn wegräumt.“