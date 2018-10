Internationale Pressestimmen zur Regierungsumbildung in Frankreich

Paris (APA/dpa/AFP) - Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat seine Regierung umgebildet. Dazu schreiben die Zeitungen am Mittwoch:

„Times“ (London):

„Noch ist seine politische Position unanfechtbar. Seine Amtszeit währt drei weitere Jahre und er kann sich im Parlament auf eine überwältigende Mehrheit stützen. Die Opposition hingegen ist zerstritten. Das verleiht ihm eine Schutzschicht, während er darauf wartet, dass der wirtschaftliche Nutzen seiner Reformen spürbar wird. Aber dass es ihm nicht gelungen ist, profilierte Persönlichkeiten der Zivilgesellschaft für den Eintritt in seine Regierung zu gewinnen und er die vakanten Ministerposten mit etablierten Politikern besetzen musste, deutet an, dass die Zeiten vorüber sein könnten, in denen Macron als Rebell posieren konnte. Der Lauf der Zeit und seine Amtspflichten verwandeln ihn unweigerlich in einen konventionellen Politiker. Bei den Wahlen zum EU-Parlament im kommenden Jahr könnte es sich als Nachteil erweisen, dass er nicht über eine disziplinierte politische Partei verfügt. Ein schlechtes Abschneiden seiner Bewegung La République en Marche könnte sein politisches Kapital weiter vermindern, wenn er es am meisten braucht.“

„de Volkskrant“ (Amsterdam):

„Auffallend am Rücktritt der beiden Schwergewichte war, dass sie Macron anscheinend absichtlich in Schwierigkeiten brachten. (Innenminister Gérard) Collomb sollte zunächst noch sieben weitere Monate bleiben, aber aus heiterem Himmel - und völlig gegen den Wunsch des Präsidenten - beschloss er, sofort zurückzutreten. (Umweltminister Nicolas) Hulot kündigte seinen Rücktritt im Radio an, ohne den Präsidenten vorher zu informieren. So entstand der Eindruck, dass Macron als Kapitän die Kontrolle über seine Besatzung verloren hat. Meuternde Regierungsbeamte waren die Folge. Weil der Präsident weitere ‚Abtrünnige‘ vermeiden wollte, beschloss er, sein Kabinett gründlich umzubilden und mit schwachen Figuren und potenziellen Bruchpiloten sofort kurzen Prozess zu machen.“

„Le Figaro“ (Paris):

„Die Aufgaben, die den neuen Innenminister (Christophe Castaner) erwarten, sind beeindruckend: Kampf gegen den Terrorismus, Sicherheit im Alltag, Einwanderung, Stimmung bei der Polizei, Reform des Islam, Neuordnung der Wahlkreise... Es bräuchte schon einen Herkules. Mit Christophe Castaner hat sich Präsident (Emmanuel Macron) für einen Marschierer der ersten Stunde entschieden. Er setzt auf Vertrauen statt Erfahrung, auf Treue statt Legitimität. Diese Wahl nach zweiwöchigen Überlegungen zeigt vor allem eins: Die Einsamkeit des Staatschefs. Mit der Umbildung hätte Macron neue Stützen finden müssen. Zurück bleibt der bittere Geschmack einer verpassten Gelegenheit.“

„Neue Zürcher Zeitung“:

„Was sagt es über einen Präsidenten aus, dessen Zugpferde entweder resignieren, eine Karriere auf Gemeindeebene bevorzugen oder ihr Glück im Ausland suchen? Es ist wohl kaum ein Zeichen von Vertrauen in die Erfolgschancen dieses Jupiter-Präsidenten. Umso wichtiger wäre es, dass Macron nun Regierungs- und Reformfähigkeit mit überzeugenden Schritten beweist. Die Umbildung seines Kabinetts am Dienstag hätte wohl eine solche Dynamik entfalten sollen. Doch trotz Umbesetzungen auf rund einem Dutzend Positionen sind kaum neue Impulse erkennbar.“