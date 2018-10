Geldwäsche mit „Betongold“: Deutscher Ermittler warnt vor Zunahme

Berlin (APA/dpa) - Der Chef der deutschen Anti-Geldwäsche-Einheit FIU, Christof Schulte, warnt vor einer Zunahme krimineller Machenschaften im Immobiliensektor. „Immobilien sind wegen ihres wirtschaftlichen Wertes ein besonders potentes Mittel zum Reinwaschen inkriminierter Gelder“, sagte Schulte.

Aber von knapp 60.000 Verdachtsmeldungen 2017 habe es nur rund 20 Hinweise von Immobilienmaklern auf mögliche Geldwäschefälle gegeben. Die „Financial Intelligence Unit“ (FIU) gehört zum Zoll und untersteht dem deutschen Finanzministerium. Die Einheit setzt darauf, dass Makler und Notare bei Verdachtsfällen in Zukunft stärker mit der Einheit kooperieren. Vor allem von Banken, Wirtschaftsprüfern und Anwälten bekommt die FIU bisher Hinweise, wenn es Anzeichen für verdächtige Geldbewegungen gibt. Gerade der Immobiliensektor in Deutschland gilt als attraktives Ziel der Organisierten Kriminalität.

Über Briefkastenfirmen werden oft die wahren Hintermänner und die Herkunft des Geldes verschleiert. Auch dies trägt zu den rasant steigenden Immobilienpreisen bei, da bei den Geschäften der Kaufpreis sekundär ist. In Berlin beschlagnahmten die Behörden zuletzt knapp 80 Objekte, die einem arabischen Groß-Clan zugerechnet werden.

Derzeit gibt es rund 360 Mitarbeiter bei der FIU. Mit Verweis auf früher per Fax eingehende Hinweise und lange Bearbeitungszeiten betonte Schulte: „Unser Ziel ist es, dass die durchschnittliche Bearbeitung nicht länger als drei Monate dauert.“ Die in der Erstbewertung als sensibel eingestuften Sachverhalte würden jedoch direkt analysiert, fachlich entschieden und bei Vorliegen der Voraussetzungen an die Strafverfolgungsbehörden abgegeben.

2017 kam es aber nur in 474 Fällen zu Urteilen, Strafbefehlen und Anklagen. Die meisten Fälle wurden eingestellt. Eine Aufgabe ist es auch, Terrorfinanzierung aufzudecken. Die FIU soll wegen wachsender Bedrohungen 2019 auf rund 475 Beschäftigte aufgestockt werden.