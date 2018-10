Toto: Keine Dreizehner und Zwölfer -1. Rang mit Super 13er aufdotiert

Wien (APA) - Die Gewinnermittlung der Toto-Runde 42A hat am Mittwoch Jackpots im Dreizehner- und Zwölfer-Rang sowie im ersten Rang der Torwette ergeben. Für elf Elfer gibt es jeweils 75,60 Euro, fünf Gewinne im zweiten Rang der Torwette bringen 122,80 Euro ein. In der Runde 42B (Annahmeschluss am Samstag, 15.20 Uhr) geht es am Wochenende beim Dreizehner inklusive Super 13er um rund 150.000 Euro.

Gewinnermittlung der Toto-Runde 42A (ohne Gewähr):

~ kein Dreizehner - Jackpot zu 6.930,60 Euro (150.000 Euro warten) kein Zwölfer - Jackpot zu 3.742,50

11 Elfer zu je 75,60

139 Zehner zu je 11,90

108 5er Bonus zu je 6,40

Torwette 1. Rang: Jackpot zu 33.588,96 Torwette 2. Rang: 5 Gewinne zu je 122,80 Torwette 3. Rang: 120 zu je 6,30 Hattrick: Jackpot zu 109.690,26 ~