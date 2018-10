Internationale Pressestimmen zum Fall Khashoggi

Istanbul (APA/AFP/dpa) - Die Zeitungen kommentieren am Mittwoch die Entwicklungen nach dem Verschwinden des saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi:

„Stuttgarter Zeitung“:

„Die Liste der despotischen Fehlgriffe Saudi-Arabiens wird immer länger: der verheerende Krieg im Jemen; die Isolierung Qatars und Zertrümmerung des Golf-Kooperationsrates; das bizarre Kidnapping des libanesischen Regierungschefs Saad Hariri sowie die Verhaftung hunderter Andersdenkender. Schon bald wird das Kanzleramt wissen, ob der saudische Generalkonsul in Istanbul Komplize bei einem Staatsmord war. Mal sehen, ob in Berlin dann der Mut reicht, saudischen Diplomaten und Waffenkäufern die Tür zu weisen.“

„La Repubblica“ (Rom):

„Es ist eine fast unmögliche Mission, die Donald Trump seinem Außenminister Mike Pompeo in Riad anvertraut hat: Das Bündnis mit Saudi-Arabien zu retten, indem er eine ‚präsentable‘ Lüge im Fall der wahrscheinlichen Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi vereinbart. Es steht viel mehr als Öl auf dem Spiel. Die gesamte Nahost-Politik der USA ist bereits in der Krise, weil andere Akteure in dieser Region aufgetaucht sind: Russland, China und die Regionalmächte Türkei und Iran.“

„Rheinpfalz“ (Ludwigshafen):

„Ob nun Mord oder nicht - Tatsache ist, dass Riad nicht mit offenen Karten gespielt hat und sich schnell in Drohungen erging. ‚Die saudische Wirtschaft hat bedeutenden Einfluss auf die Weltwirtschaft‘, hieß es unzweideutig. Egal, was Riad nun als abschließende Erklärung verlautbart, wer mag dem noch Glauben schenken? Angesichts der multimilliardenschweren Beziehungen zwischen Saudi-Arabien, den USA, der Türkei und Europa wird das so laufen: Keine Regierung will eine Eintrübung der Geschäfte. Auch nicht die deutsche, die gemeinsam mit der französischen und der britischen gefordert hat, die Verantwortlichen ‚zu identifizieren‘ und ‚zu gewährleisten, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden‘.“

„Westfälische Nachrichten“ (Münster):

„Bewiesen ist nichts. Was allerdings aus den Mauern des saudischen Konsulats in Istanbul dringt, riecht verdächtig nach einem üblen Gemisch aus rohem Verbrechen und modrigen Vertuschungsversuchen aus einem feuchten Folterkeller. Das mysteriöse Verschwinden des Journalisten Jamal Khashoggi - unter diesem Namen schrieb der Saudi-Kritiker für die ‚Washington Post‘ - wirft ein Schlaglicht auf das saudi-arabische Herrscherhaus. Kronprinz Salman, der sich gern als großer Reformer seines Landes rühmt, gerät in arge Erklärungsnot - und in Verruf. [...] Der Fall des Journalisten schreit nach Aufklärung. Doch die USA haben offensichtlich wenig Interesse an der Wahrheit. (...) Ein halbes Geständnis aus Riad - aber ohne Folgen. Sanktionen gegen den Ölstaat Saudi-Arabien? Am Ende heißt es doch: Vergesst die Moral.“

„Tages-Anzeiger“ (Zürich):

„Als Donald Trump zuletzt Fragen nach der Verantwortung Saudiarabiens für den wahrscheinlichen Mord am Journalisten Jamaal Khashoggi beantworten musste, stellte er sich vor die Kameras und wiederholte eifrig die Dementis aus Riad: Sie bestreiten es! So war das schon beim russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die Einmischung in die US-Wahlen? Putin sagt, er habe damit nichts zu tun, und für Trump ist das gut genug. Das Terrorregime in Nordkorea? Kein Wort dazu von Trump, seit er von Kim Jong-un schmeichelhafte Briefe erhält. Dann wird aus einem brutalen Diktator einer, dem Trump öffentlich die Liebe erklärt. Wenn er sich nur einen einzigen persönlichen Deal verspricht, wird der US-Präsident zum Pressesprecher der Autokraten dieser Welt.“