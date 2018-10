Turnen: ÖFT-Frauen streben bei Team-EM in Portugal Finale an

Odivelas (APA) - Eine Woche vor den Kunstturn-Weltmeisterschaften in Doha finden in Odivelas/Portugal die 12. Europameisterschaften im Team-Turnen statt. Österreich ist vom (heutigen) Mittwoch bis Samstag mit je einem Team der Juniorinnen und der Frauen vertreten. Die Frauen-Equipe strebt in dem von den Skandinaviern dominierten Sport am Donnerstag die Qualifikation für das Samstag-Finale der Top sechs an.

Das auch in Skandinavien entstandene Team-Turnen besteht aus einem Dreikampf mit gemeinsamem „Tumbling“ (Tempo-Bodenturnen), Minitrampolin-Springen und einem Akrobatik-Showtanz. Bei den vergangenen vier Europameisterschaften (Maribor 2016, Reykjavik 2014, Aarhus 2012, Malmö 2010) sind alle Medaillen an Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland und Island gegangen.