29-Jähriger nach Alpinunfall in Tirol im Krankenhaus gestorben

Absam (APA) - Ein 29-Jährige, der am Samstag bei einer Bergtour mit seinem Bruder (31) bei Absam (Bezirk Innsbruck-Land) rund 20 Meter abgestürzt war, ist am Dienstag in der Innsbrucker Klinik seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Einheimische war laut Polizei auf felsigem Untergrund ausgerutscht und in die Tiefe geschlittert. Der 29-Jährige hatte dabei schwere Kopfverletzungen erlitten.

Das Brüderpaar war gemeinsam zu einer Tour auf den Großen Bettelwurf aufgebrochen. Der 29-Jährige war zunächst über das steile Gelände abgerutscht, ehe er über mehrere Felsen stürzte. Der Hilfseinsatz hatte sich laut Polizei schwierig gestaltet. Der Notarzthubschrauber hatte wegen des starken Windes mehrere Versuche benötigt, um den Schwerverletzten zu bergen.