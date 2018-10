38 Cannabispflanzen in Tiroler Garten gefunden

Matrei am Brenner (APA) - Polizisten haben am Montag in Matrei am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) im Garten eines Geschäfts 38 Cannabispflanzen entdeckt. Die Beamten waren zu Fuß in dem Dorf unterwegs, als ihnen im Bereich des Ladens deutlicher Cannabisgeruch aufgefallen sei, berichtete die Exekutive. Der Besitzer stimmte daraufhin einer freiwilligen Nachschau zu, wobei die Beamten die Pflanzen fanden.

Bei einer weiteren Durchsuchungen mit einem Drogenspürhund seien schließlich auch 20 bereits getrocknete Stauden sowie Hanf in getrockneter Form sichergestellt worden, hieß es. Die beiden Beschuldigten, ein 37-Jähriger und eine 61-Jährige, werden zur Anzeige gebracht.