Vorarlberg Lines mit Passagierzuwachs im heurigen Sommer

Bregenz (APA) - Die Vorarlberg Lines Bodenseeschifffahrt GmbH hat in der zu Ende gegangenen Sommersaison einen Passagierzuwachs von drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Nach Angaben von Geschäftsführer Alexandro Rupp wurden von April bis Mitte Oktober 560.400 Gäste an Bord begrüßt. Die Kurssaison wurde per 14. Oktober beendet, im heurigen Jahr stehen aber noch die Advent- und Neujahrsfahrten an.

Rupp sprach von einer „sehr guten Entwicklung trotz der langen Hitzewelle in den Monaten Juli und August“. Ein stark spürbarer Trend sei die Mitnahme von Fahrrädern gewesen. Auf den Kursschiffen nahm die Zahl der transportieren Fahrräder um 24 Prozent zu. Zum Umsatz (2017: 5,1 Mio. Euro) machte Rupp vorerst keine Angaben.