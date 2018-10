Leitbörsen in Fernost schließen mit Gewinnen

Tokio (APA) - Die Leitbörsen in Fernost haben am Mittwoch mit Gewinnen geschlossen. Rückenwind erhielten die asiatischen Indizes von positiven Vorgaben, die an der Wall Street verbucht worden waren. Dort hatten aufmunternde Quartalszahlen wichtiger amerikanischer Unternehmen die zuletzt trübe Stimmung aufgehellt. Besonders Technologieaktien, die in der vergangenen Woche unter Druck geraten waren, wurden höher gehandelt.

Am anderen Ufer des Pazifiks gewann somit der Nikkei-225 Index in Tokio 1,29 Prozent auf 22.841,12 Punkte. Innerhalb des japanischen Börsenbarometers waren Sumco und SCREEN mit mehr als fünf Prozent im Plus die stärksten Titel.

Die Aktien des japanischen Schwergewichts Softbank erhöhten sich in der heutigen Börsensitzung 2,13 Prozent. Der operative Chef (COO) des Unternehmens, Marcelo Claure, blickt laut eigenen Aufgaben gespannt auf die Untersuchungen im Falle des verschwundenen, saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi. Softbank sei wirtschaftlich eng mit der saudischen Regierung verflochten, womit sich wohl etwaige Sanktionen gegen das Königreich auch auf den Konzern auswirken könnten.

Der Shanghai Composite stieg in China inzwischen um 0,60 Prozent auf 2.561,61 Punkte. An der Hongkonger Börse wurde dagegen aufgrund des Chung Yeung Festivals nicht gehandelt.

In Südkorea erhöhte sich der Kospi um 1,04 Prozent auf 2.167,51 Einheiten. Darin gewannen Samsung Electronics 1,26 Prozent. Die Aktien des Halbleiterherstellers SK Hynix erhöhten sich um 1,00 Prozent.

Die Märkte in Indien und Australien zeigten sich unterdessen ohne klare Richtung. Der Sensex 30 in Mumbai tendierte zuletzt bei 35.029,40 Zählern mit minus 0,38 Prozent. Der All Ordinaries Index in Sydney gewann 1,16 Prozent auf 6.047,10 Einheiten.