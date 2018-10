Wiener Grüne - Registrierung für Spitzenwahl endet am Donnerstag

Wien (APA) - Die Registrierungsphase für die Spitzenwahl der Wiener Grünen endet. Wer mitbestimmen will, wer die neue Nummer Eins der Partei wird, kann sich noch bis zum morgigen Donnerstag um 15.59 Uhr unter www.spitzenwahl.wien anmelden. Bisher haben das knapp 1.600 Nichtparteimitglieder getan, sagte eine Sprecherin der Partei am Mittwoch der APA. Das sind fast so viele, wie es Parteimitglieder gibt.

„Der offene Bewerbungsprozess ist auf größtes Interesse gestoßen. Wir sind die erste Partei, die mit diesem modernen und offenen System einen neuen Weg zur Nummer Eins eingeschlagen hat“, stellte Maxie Klein, Vorstandsmitglied der Grünen Wien und stellvertretende Landessprecherin in einer Aussendung fest.

Fünf Kandidaten rittern um den ersten Listenplatz für die Wien-Wahl 2020 und damit auch um die Nachfolge von Stadträtin und Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou, die angekündigt hat, sich im Lauf des kommenden Jahres zurückzuziehen: Klubobmann David Ellensohn, die Gemeinderatsabgeordneten Birgit Hebein und Peter Kraus sowie der Meidlinger Bezirksrat Benjamin Kaan und die Ärztin Marihan Abensperg-Traun.

Wer sich ein Bild von den Kandidaten machen möchte, kann das in den kommenden Wochen noch bei drei öffentlichen Diskussionsveranstaltungen machen. Die eigentliche Wahlphase per Briefwahl beginnt dann in der zweiten Novemberwoche. Abstimmen dürfen die 1.600 registrierten Externen sowie die rund 1.800 Parteimitglieder. Wer die neue Nummer Eins der Grünen wird, wird Ende November feststehen.

~ WEB http://www.gruene.at ~ APA173 2018-10-17/11:09