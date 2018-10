Kandidatinnen-Zahl für Parlamentswahl in Afghanistan weiter gering

Kabul (APA/dpa) - Erneut treten in Afghanistan verhältnismäßig wenig Frauen zur Parlamentswahl an. Der Unabhängigen Wahlkommission zufolge stellen sich 417 Kandidatinnen der am Samstag stattfindenden Wahl, das sind rund 16 Prozent aller Kandidaten. Die Zahl liegt nur geringfügig über der Zahl der Kandidatinnen, die bei der vergangenen Parlamentswahl im Jahr 2010 angetreten waren.

Damals bewarben sich 408 Frauen auf die 250 Sitze in der Wolesi Jirga (Haus des Volkes). Beobachter zeigen sich enttäuscht darüber, dass ungeachtet millionenschwerer Investitionen in Frauenprogramme in dem erzkonservativen Land die Beteiligung weiter niedrig ist. Frauenrechtsaktivistinnen geben die schlechte Sicherheitslage, weiterhin vorherrschende „falsche“ Traditionen und kulturelle Einschränkungen als Gründe an, warum nicht mehr Frauen kandidieren.

Laut Verfassung sind 68 Sitze im Parlament für Frauen reserviert. Dem aktuellen Parlament dienen 69 Parlamentarierinnen - Farida Hamidi aus der südwestlichen Provinz Nimruz hatte 2010 als einzige Frau einen Sitz ohne Quote gewinnen können.

Kandidatinnen beschwerten sich in den vergangenen Wochen, dass es im Wahlkampf keine Chancengleichheit gegeben habe. Männliche Kandidaten hätten etwa mehr finanzielle Ressourcen. Kandidatinnen würden zudem alleine aufgrund ihres Geschlechts bedroht. „Wir bekommen Drohanrufe, weil wir als Frauen an den Wahlen teilnehmen“, sagt eine Kandidatin für die Provinz Kabul, Saleha Saadat. Auch die allgemein schlechte Sicherheitslage schränke den Wahlkampf von Frauen ein. „Wenn Taliban an die Türen in meiner Provinz klopfen, wie soll ich als Frau von Tür zu Tür gehen, um Wähler zu treffen“, sagte Tamana Schinwari aus der Provinz Baghlan zu örtlichen Medien.

(Grafik 1063-18)