Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis legt um 0,4 Prozent zu

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis hat am Mittwochvormittag fester tendiert. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London bei 81,80 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Dienstag tendierte der Brent-Future zuletzt bei 81,41 Dollar, daraus errechnet sich ein Preisanstieg von 0,40 Prozent.

Im Blickfeld steht am Berichtstag die am Nachmittag anstehende Veröffentlichung der offiziellen Öllagerdaten der US-Regierung. Am Vortag zeigten die Daten des Interessenverbands American Petroleum Institute (API) rückläufige Lagerbestände an Rohöl. Sinkende Reserven können als Anzeichen eines zu niedrigen Angebots interpretiert werden und wirken dadurch ölpreisunterstützend.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Dienstag auf 79,02 Dollar pro Barrel gefallen. Am Montag hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 79,31 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich kaum verändert. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.224,20 Dollar (nach 1.224,78 Dollar am Montag) gehandelt.