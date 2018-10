Radsport: Ackermann gewann 2. Guangxi-Etappe - Porte gab auf

Qinzhou (APA) - Der deutsche Meister Pascal Ackermann hat die zweite Etappe der Guangxi-Rundfahrt in China gewonnen. Zeitgleich mit dem Bora-Profi rollten am Mittwoch die Österreicher Hermann Pernsteiner (38./Bahrain), Felix Großschartner (39./Bora) und Marco Haller (110./Katjuscha) über die Ziellinie in Qinzhou.

Mit dem Australier Richie Porte (BMC) gab ein Mitfavorit auf den Gesamtsieg auf dem 145 Kilometer langen Teilstück auf. In der Gesamtwertung führt weiter der Auftaktsieger Dylan Groenewegen (NED) vom LottoNL-Team. Bester Österreicher mit elf Sekunden Rückstand ist Haller als Neunter.