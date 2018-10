OLG Linz bestätigte: Keine üble Nachrede gegen FPÖ-Politiker

Linz (APA) - Das Oberlandesgericht (OLG) Linz hat am Mittwoch in einer Medienrechtssache das Urteil des Erstgerichts, mit dem eine Klage wegen übler Nachrede abgewiesen wurde, bestätigt. Der FPÖ-Politiker Werner Herbert hatte den Datenforensiker Uwe Sailer geklagt, weil dieser in seinem Blog geschrieben hatte, Herbert würde gegenüber Andersdenkenden Kraftausdrücke zur Hand haben.

Auch Mobbing sei ihm unterstellt worden, so der Kläger. Dem Fall zugrunde liegen Mobbingvorwürfe bei der Polizei in Kärnten. Artikel darüber - unter anderem soll einem Beamten in den Diensthelm uriniert worden sein - wurden im April in mehreren Medien veröffentlicht. Sailer schrieb auch einen Blog-Beitrag darüber und verwies auf einen dieser Artikel. Er schrieb unter anderem von einer bestimmten Gruppe innerhalb der Polizei, nämlich Mitgliedern der Gewerkschaft AUF, die andere, kritisch denkende Beamte mobben würde. Dass der Kläger als Vorreiter des Denkschemas dieser Gruppe bezeichnet wurde und Kraftausdrücke gebrauchen soll, erfüllte für seinen Anwalt den Tatbestand der üblen Nachrede.

Das Landesgericht sah das anders und wies die Klage ab. Das OLG folgte dem. „Es stellten sich uns zwei Fragen“, so der vorsitzende Richter im mündlichen Urteil; einmal die Rechtsfrage, ob der Vorwurf, Kraftausdrücke zu gebrauchen bereits üble Nachrede sei. Dies verneinte das Erstgericht und auch das OLG sah den Tatbestand der üblen Nachrede mangels eines konkreten Kraftausdrucks nicht erfüllt. „Es ist auch ein Kraftausdruck denkbar, der völlig harmlos ist“, hieß es.

Die zweite Frage betraf die Schuldberufung. Dem Politiker sei weder in dem Blog-Beitrag noch in dem Artikel, auf den verwiesen wurde, direkt Mobbing vorgeworfen worden, sondern es gehe um eine ganze Gruppe, die gemobbt haben soll, hieß es. Das OLG hatte keine erheblichen Bedenken, wie das Erstgericht zu der Abweisung der Klage gekommen ist und korrigierte deswegen das Urteil nicht.