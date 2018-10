Wiener Rentenmarkt am Vormittag klar fester

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat heute, Mittwoch, am späten Vormittag mit klar fester Tendenz notiert. In allen beobachteten Laufzeiten der heimischen Bundesanleihen wurden Kursgewinne verbucht.

Bei den italienischen Staatsanleihen setzte sich die jüngste Entspannung fort und die Risikoaufschläge gingen weiter zurück.

Im weiteren Tagesverlauf rückt die Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve in den Fokus der Anleger. Am Abend steht das Protokoll der jüngsten Zinsentscheidung der Fed auf dem Programm. Von der Veröffentlichung erhoffen sich Anleger Hinweise, wie weit die Fed die Zinsen in den USA noch anheben wird.

Heute um 11.10 Uhr notierte der marktbestimmende Dezember-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 158,92 um 16 Ticks über dem letzten Settlement von 158,76. Das bisherige Tageshoch lag bei 159,00, das Tagestief bei 158,72. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 28 Basispunkte. Der Handel verläuft bei durchschnittlichem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 182.472 Dezember-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,45 (zuletzt: 1,46) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,69 (0,70) Prozent, die fünfjährige mit 0,00 (0,02) Prozent und die zweijährige lag bei -0,53 (-0,50) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 35 (zuletzt: 35) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 28 (27) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 20 (21) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 16 (17) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 101,00 101,40 1,45 35 100,8 Bund 28/01 10 0,75 100,57 100,64 0,69 28 100,4 Bund 23/03 5 0,00 100,00 100,20 0,00 20 100 Bund 20/01 2 3,90 107,71 107,81 -0,53 16 107,78 ~