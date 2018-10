Amnesty beklagt Frankreichs Umgang mit Migranten

Rom (APA) - Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International beklagt „systematische Verletzungen“ bei den Rechten von Migranten und Flüchtlingen an der italienisch-französischen Grenze. Diese seien bei einer Beobachtungsmission am 12. und 13. Oktober im Raum von Briancon in den französischen Alpen festgestellt worden, teilte Amnesty am Mittwoch auf seiner Webseite mit.

Amnesty International Frankreich und andere Menschenrechtsorganisationen hätten die Abschiebung von 26 Migranten von dem französischen Grenzort Montgenevre in Richtung Claviere, der ersten Gemeinde auf italienischer Seite, beobachtet. Den Flüchtlingen sei keine Möglichkeit gegeben worden, einen Asylantrag zu stellen. Die Tatsache, dass sich unter den 26 Migranten acht Minderjährige befanden, wurde von den Sicherheitskräften nicht berücksichtigt.

Amnesty beklagte „diskriminierende Kontrollen, eine Verfolgungsjagd in den Bergen, Drohungen, Beschimpfungen, Schwierigkeiten bei der Aufnahme der Asylanträge und eine Abwesenheit von Dolmetschern“. Dieses Verhalten sei in einem Rechtsstaat unannehmbar, kritisierte Amnesty. Die französische Regierung dürfe sich nicht mehr taub stellen.

An der Mission in Briancon beteiligten sich 60 Personen, darunter sechs französische und drei italienische Rechtsanwälte. Der Einsatz wurde unter anderem von Caritas Frankreich und „Ärzte ohne Grenzen“ (MSF) unterstützt.

Zwischen Italien und Frankreich herrschen Spannungen, nachdem die französische Gendarmerie am vergangenen Freitag einige afrikanische Migranten in einem Waldgebiet in der italienischen Grenzortschaft Claviere abgesetzt hat. Die französischen Behörden sprachen von einem „Zwischenfall“ und von einem „Fehler“, dessen Hintergrund noch geklärt werden müsse. Es sei eine „Beleidigung ohnegleichen“, dass französische Polizisten illegal eingereiste Flüchtlinge nach Italien zurückgebracht hätten, schrieb Italiens Innenminister Matteo Salvini am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter.