Koloman Moser und die Bühne: Theatermuseum zeigt unbekannte Entwürfe

Wien (APA) - „Man bringt Koloman Moser nicht unbedingt mit Theater in Verbindung“, weiß Thomas Trabitsch, Direktor des Theatermuseums. Grund genug, dem Wegbereiter der Wiener Moderne anlässlich seines 100. Todestages am morgigen Donnerstag eine Ausstellung zu seinen Bühnenbildern zu widmen. „Anwendungen. Koloman Moser und die Bühne“ bildet eine Ergänzung zur großen Gesamtschau, die ab 19. Dezember im MAK zu sehen ist.

Ausgangspunkt der Ausstellung war jedoch nicht der Todestag, wie Trabitsch am Mittwoch bei einer Pressekonferenz ausführte, sondern der Ankauf von Bühnenbild- und Kostümentwürfen Mosers zu Julius Bittners Oper „Der Bergsee“, die nun erstmals präsentiert werden. Ebenfalls wieder zu sehen ist in der Schau, die von 18. Oktober bis zum 22. April läuft, Klimts Gemälde „Nuda Veritas“, das einst im Arbeitszimmer des Moser-Freundes Hermann Bahr hing.

Die chronologisch aufgebaute Präsentation, die sich mit ihrem Farbschema Blau, Gelb und Grau an der Farbgebung der jeweiligen Bühnenbilder orientiert, beginnt mit Mosers grafischen Arbeiten zum Wiener Volkstheater zu Ferdinand Raimunds „Der Verschwender“ für die Zeitschrift „Ver Sacrum“ sowie Zeichnungen zum modernen Bühnentanz, die um 1900 entstanden. 1901 entwickelte Moser eine Stilbühne für Felix Saltens Jung-Wiener Theater „Zum lieben Augustin“. Die erste komplette Theaterausstattung folgte erst 1907 für Hebbels „Genoveva“, die Hermann Bahr für das Deutsche Theater Berlin inszenieren sollte, die jedoch nicht realisiert wurde.

In späteren Jahren wendete sich Moser dem Musiktheater zu und erarbeitete Ausstattungen für die Opern „Der Musikant“ und „Der Bergsee“ von Julius Bittner. Bei diesen Arbeiten legte er besonderen Wert auf Farbdramaturgie und Lichtstimmungen, die sich zu jener Zeit auch in seiner Malerei wiederfanden, wie die Kuratoren Daniela Franke und Kurt Ifkovitz erläuterten. „Die Bedeutung weiterer nicht realisierter Theaterprojekte, die Zeit seines Lebens entstehen, darf man dabei nicht unterschätzen“, so die Kuratoren. Die Entwürfe wurden sowohl in Ausstellungen gezeigt als auch in Kunstzeitschriften publiziert.

Der die Ausstellung begleitende Katalog, der in der Optik einer Künstlermappe gestaltet ist, gibt einen umfassenden Überblick über die Entstehungsprozesse der Bühnenarbeiten. Die Zusammenarbeit mit Julius Bittner greift das Theatermuseum auch im Rahmen eines Konzerts am 30. November auf, bei dem das Haydn-Quartett Werke des Komponisten zum Besten gibt. In Kooperation mit dem MAK, das ab 19. Dezember die Schau „Koloman Moser. Universalkünstler zwischen Gustav Klimt und Josef Hoffmann“ zeigt, gibt es bei Vorlage des Tickets jeweils ermäßigten Eintritt in der Partnerausstellung.

(S E R V I C E - „Anwendungen. Koloman Moser und die Bühne“ im Theatermuseum, 18. Oktober bis 22. April. Der gleichnamige Katalog umfasst 110 Seiten und kostet 24,95 Euro. Infos unter www.theatermuseum.at)