Wiener Börse (Mittag) - ATX mit plus 0,66% vor 3. Gewinntag in Folge

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich heute, Mittwoch, zu Mittag bei moderatem Volumen befestigt präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.295,78 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 21,75 Punkten bzw. 0,66 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -0,55 Prozent, FTSE/London +0,19 Prozent und CAC-40/Paris -0,02 Prozent.

Der heimische Aktienmarkt setzt damit seinen jüngsten Erholungsschub fort und der ATX steht bereits vor seinem 3. Gewinntag in Folge. Zuvor hatte er jedoch eine Minusstrecke von sechs Verlusttagen absolviert. An den europäischen Leitbörsen trübte sich am späten Vormittag die positive Stimmung mittlerweile etwas ein. Die unterstützende Wirkung der starken Vorlagen von der Wall Street lässt somit etwas nach.

Auf Unternehmensebene steht in Wien die Telekom Austria nach vorgelegten Geschäftszahlen im Fokus. Bei der Telekom hat das Nettoergebnis auch im dritten Quartal durch eine Markenwert-Abschreibung infolge des konzernweiten Rebrandings gelitten. Der Überschuss fiel mit 116,7 Mio. Euro um 21,2 Prozent geringer aus als im 3. Quartal 2017 und verfehlte damit die Analystenerwartungen. Zum Ausblick der Gruppe für 2018 heißt es, dieser sei unverändert. Demnach ist ein Umsatzwachstum von 1 bis 2 Prozent anvisiert. Die Telekom-Aktie legte 2,9 Prozent zu.

Sonst gestaltet sich die Meldungslage sehr dünn. An die Spitze der Kursliste kletterten die Rosenbauer-Titel mit plus 3,5 Prozent. Die auffälligste Bewegung zeigten FACC mit einem Abschlag von 3,8 Prozent. Am Vortag waren die Titel des Luftfahrtzulieferers noch um mehr als sechs Prozent hochgesprungen.

Unter den Schwergewichten konnten Andritz um zwei Prozent zulegen. voestalpine stärkten sich um 1,9 Prozent und OMV-Anteilsscheine gewannen 1,4 Prozent an Wert. Mit negativen Vorzeichen zeigten sich hingegen die Banken Raiffeisen (minus 0,4 Prozent) und Erste Group (minus 0,05 Prozent).

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 10.05 Uhr bei 3.305,72 Punkten, das Tagestief lag kurz nach Sitzungsstart bei 3.275,49 Einheiten. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,65 Prozent höher bei 1.659,15 Punkten. Im prime market zeigten sich 19 Titel mit höheren Kursen, 15 mit tieferen und zwei unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung.

Bis dato wurden im prime market 1.515.596 (Vortag: 1.137.642) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 41,80 (33,17) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher OMV mit 176.370 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 8,78 Mio. Euro entspricht.

