Ein halbes Jahr Krise in Nicaragua - Konflikt ohne Ausweg?

Managua (APA/dpa) - Nach einem halben Jahr gewalttätiger Auseinandersetzungen in Nicaragua ist keine politische Lösung für das Land in Sicht. „Was heute übrig geblieben ist, lässt uns nicht mehr viel Hoffnung“, sagte der Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung für Mittelamerika, Hans-Georg Janze. Es müsse einen Dialog geben, um die Krise zwischen der Regierung unter dem autoritären Präsidenten Daniel Ortega und einer breiten zivilen Opposition zu lösen. „Es kann nur über einen Dialog gehen und das wird über kurz oder lang auch kommen.“

Seit dem 18. April eskaliert die Situation in Nicaragua immer weiter. Die Gegner Ortegas versuchten, so friedlich wie möglich zu bleiben, sagte der Mittelamerika-Experte. Auslöser des Konflikts war eine geplante Sozialreform. Die Menschen demonstrierten dagegen - mit Erfolg: Die Reform wurde zurückgezogen. Die Demonstranten forderten jedoch trotzdem den Rücktritt des 73-jährigen Ortega und dessen Ehefrau, Vize-Präsidentin Rosario Murillo. Polizei und regierungsnahe Schlägertrupps griffen in die Proteste ein.

Nach Angaben von Menschenrechtsorganisation kamen dabei bisher fast 400 Menschen ums Leben, mehr als 2.000 wurden verletzt. Hunderte wurden festgenommen oder verschwanden spurlos. Die Regierung Nicaraguas erkennt offiziell rund 200 Opfer an und sieht die Schuld aufseiten der zivilen Opposition aus Studentengruppen, sozialen Verbänden und Unternehmen. Ein Dialog zwischen den Parteien, angeregt von der katholischen Kirche des Landes, scheiterte zweimal.

In Bedrängnis könnte Ortega nun wegen der am Boden liegenden Wirtschaft des Landes kommen. Auch die Allianz mit Unternehmen, die ihn unterstützten, bröckele langsam, sagte Stiftungsleiter Janze. Die Weltbank warnte im Oktober, dass das Bruttoinlandsprodukt Nicaraguas aufgrund der Krise in diesem Jahr um 3,8 Prozent sinken dürfte. 2017 war es um 4,9 Prozent gewachsen. Vor allem im Tourismus-Bereich wurden Zehntausende Stellen gestrichen.

„Ortega ist innerhalb und außerhalb des Landes völlig isoliert“, sagte die ehemalige Guerillakommandantin und Gründerin der Dissidenten-Bewegung Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Dora María Tellez, der Deutschen Presse-Agentur. Die Situation im Land habe sich sehr verschlechtert und könne nur zum Zusammenbruch führen, sagte Tellez. Ihre Organisation ist Teil des Anfang Oktober gegründeten Oppositionsbündnisses „Unidad Nacional Azul y Blanco“.

Ortega, der seit elf Jahren an der Macht ist, sieht sich einem Komplott ausgesetzt. „Es gab hier keine Verschwörung, sondern eine sehr ernste Krise, die sich aus Wahlbetrug, Korruption und Autoritarismus ergab“, sagte Tellez. Ortega behalte die Kontrolle nur noch durch Repression. Für sie gibt es nur einen Ausweg aus der Krise: Ortega müsse gehen. Ein möglicher Weg seien demokratische Neuwahlen. Vorgezogene Wahlen lehnt die Regierung jedoch vehement ab.