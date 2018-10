Deutsche haben weniger Angst vor Kriminalität

Bad Homburg (APA/AFP) - Die Deutschen haben wesentlich weniger Angst vor Straftaten als noch vor einem Vierteljahrhundert. 28 Prozent fürchten, Opfer von Kriminalität zu werden, wie eine am Mittwoch veröffentlichte Studie der R+V-Versicherung über die Ängste der Deutschen ergab. Bei der ersten Umfrage im Jahr 1992 waren es noch 40 Prozent - der Spitzenwert lag 1993 bei 45 Prozent.

Damit spiegle die Umfrage auch die allgemeine Abnahme von Kriminalität in Deutschland in den vergangenen Jahren wider, sagte Studienleiterin Brigitte Römstedt. Große Unterschiede zeigt die Studie bei Frauen und Männern. Während sich nur 15 Prozent der Männer davor fürchten, ausgeraubt zu werden, sind es bei den Frauen 35 Prozent. Noch um einen Prozentpunkt höher liegt bei den Frauen die Angst vor Einbruch und Diebstahl. Während sich davor nur 23 Prozent der Männer in Deutschland fürchten, sind es bei den Frauen 36 Prozent.

Insgesamt ist Kriminalität nicht die Hauptsorge der Deutschen. Sie liegt nach der Studie nur noch auf Platz 18. Weit vorn finden sich in diesem Jahr Ängste vor Flüchtlingen und Ausländern, Überforderung von Behörden und Politik sowie der internationale Terrorismus. Mit 69 Prozent haben die meisten der Befragten Angst vor einer „allgemein gefährlich werdenden Welt durch die Politik des US-Präsidenten Donald Trump“.