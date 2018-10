Klettern: Schubert greift in Wujiang nach Gesamtweltcup

Wujiang (APA) - Mit WM-Gold im Vorstieg hat Österreichs Paradekletterer Jakob Schubert sein erstes großes Saisonziel bereits erreicht. In Wujiang könnte sich der Tiroler mit einem Sieg vorzeitig den Gesamtweltcup sichern und damit seine Saison perfekt machen. Für ÖKV-Kollegin Jessica Pilz geht es wohl „nur“ um den Platz hinter Weltcup-Dominatorin Janja Garnbret.

„Ich werde in Wujiang alles geben, um diesen fixieren zu können“, sagte Schubert mit Blick auf die vorletzte Station im diesjährigen Weltcup-Kalender. Schubert hält bei 38 Punkten und macht sich den Sieg mit dem Italiener Stefano Ghisolfi (386) aus. Er wähnt sich nach der sensationell verlaufenen Heim-WM in Innsbruck (zweimal Gold) weiter in Topform. „Ich fühle mich immer noch sehr gut und hoffe, dass ich an die Resultate in Kranj und bei der WM anknüpfen kann. Das Gesamtweltcup ist natürlich das große Ziel.“

Pilz hätte mit einer Top-acht-Platzierung Rang zwei im Gesamtweltcup sicher. „Im Gesamtweltcup ist der Sieg kaum mehr möglich, weil ich den letzten Weltcup verpatzt habe.“ Um Top-Favoritin Garnbret den schon fast sicheren Titel noch zu nehmen, müsste die Vorstieg-Weltmeisterin die zwei noch ausständigen Weltcups gewinnen und Garnbret dürfte in Wujiang und Xiamen maximal Dritte werden. In dieser Saison ist die Slowenin aber bei jedem Weltcup entweder Erste oder Zweite geworden. Das Saisonfinale steht nächste Woche am 27. und 28. Oktober ebenfalls in China (Xiamen) an.

Das KVÖ-Nationalteam hat sich zuletzt in Saijo City/Japan in einem der drei Tokio-2020-Trainingszentren für Tokio 2020 vorbereitet. Im Ishizuchi Climbing Park Saijo wollen der ÖKV und die Stadt Saijo in den zwei Jahren bis zu den Spielen kooperieren, damit sich die österreichischen Athleten dort rund 700 km südöstlich Tokios auf Olympia vorbereiten können. Schon die Weltmeisterschaften 2019 finden in Tokio statt.

Der sechstägige ÖKV-Aufenthalt in Saijo dauert bis Donnerstag, zur Eröffnung einer Speed-Wand gewann Schubert einen Bewerb. „Die Ruhe im Vergleich zu Tokio ist entspannend“, sagte der Tiroler. „Dass das Trainingsgelände alle drei Disziplinen abdeckt, ist perfekt für das Kombinationstraining. Ich kann mir gut vorstellen, ein paar Tage vor der WM beziehungsweise den Olympischen Spielen hier zu trainieren.“