Eishockey: Vienna Capitals stellten spusu als Namenssponsor vor

Wien (APA) - Die Vienna Capitals haben am Mittwoch das Mobilfunkunternehmen „spusu“ als neuen Haupt- und Namenssponsor präsentiert. Der Tabellenführer der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) heißt ab sofort spusu Vienna Capitals. Die Partnerschaft sei eine „längerfristige“, wie beide Seiten am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Wien erklärten. Über Vertragsdetails wurden keine Angaben gemacht.

Capitals-Präsident Hans Schmid sprach von einer „Win-Win-Situation“ für beide Partner. Bei spusu, das bereits Namensgeber der heimischen Handball-Liga der Männer sowie Sponsor des Fußball-Bundesliga-Clubs SKN St. Pölten ist, freute man sich über eine Gelegenheit, die Marke bekannter zu machen. „Gleichzeitig haben wir die Chance, einen gut integrierten und tollen Sportverein unterstützen zu können“, erklärte spusu-Geschäftsführer Franz Pichler.