Salvini rechnet mit „epochalem Wandel“ in EU nach Wahlen im Mai

Rom (APA) - Der italienische Vizepremier und Innenminister Matteo Salvini rechnet mit einem „epochalen Wandel in der Zukunft Europas“ nach den EU-Parlamentswahlen im Mai. Dies betonte der Chef der rechten Regierungspartei Lega im Interview mit der russischen Nachrichtenagentur TASS vor seinem am Mittwoch beginnenden Besuch in Moskau.

„Unsere Gegner sprechen von einer bevorstehenden Katastrophe, doch das betrifft lediglich ihre persönlichen Interessen. Die europäischen Völker stehen vor der präzedenzlosen Chance, eine neue EU aus souveränen Staaten aufzubauen, die auf demokratischen Prinzipien basiert“, erklärte der 45-Jährige. In Moskau will Salvini unter anderem italienische und russische Unternehmer treffen.

Salvini drängt die EU, den Sanktionen gegen Russland ein Ende zu setzen, die er als „absurd“ bezeichnete. „Wir versuchen, die EU-Partner zur Abschaffung dieser Sanktionen zu bewegen“, sagte Salvini.

Der Vizepremier betonte, dass seine Regierung stets aus dem Ausland angegriffen werde, sie genieße jedoch in der Heimat eine große Popularität. „Die Finanzlobbys in Brüssel wollen die neue Regierung nicht akzeptieren. Diese Reaktion ist keine Überraschung für mich: Nach vielen Jahren sind sie jetzt gezwungen, sich mit zwei politischen Bewegungen - Lega und Fünf Sterne - auseinanderzusetzen, die nicht erpressbar sind und die lediglich im Interesse der eigenen Leute handeln“, sagte Salvini. Die neue Regierung sei Ausdruck, des Willens der italienischen Wählerschaft, die sich klar für einen Wandel in der Politik Italiens ausgesprochen hätten.

~ WEB http://www.europarl.europa.eu/portal/de ~ APA252 2018-10-17/12:35