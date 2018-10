Brexit - Juncker trifft May vor EU-Gipfel - Alles offen

Brüssel (APA) - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wird Mittwoch nachmittag die britische Premierministerin Theresa May in Sachen Brexit treffen. Der EU-Brexit-Gipfel findet danach statt. Die Begegnung Juncker-May ist für 16.30 Uhr angesetzt.

Juncker hatte tags zuvor erklärt, wenn es kein Abkommen mit Großbritannien gebe, wäre dies eine Katastrophe. Die Staats- und Regierungschefs versuchen am Abend, noch eine Lösung zu finden. Der Ausgang ist völlig offen. Auch im Fall einer Nicht-Einigung dürfte aber die Flinte nicht ins Korn geworfen werden, sprich, es wird allem Anschein nach weitere Gespräche geben.

EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström zeigte sich in Brexit-Fragen am Rande einer Pressekonferenz zum EU-Vietnam-Freihandelsabkommen zugeknöpft. EU-Chefverhandler Michel Barnier habe die Kommissare bei ihrer heutigen wöchentlichen Sitzung informiert und werde am Abend dem EU-Gipfel seine Position vorlegen. Angesprochen auf ein mögliches Handelsabkommen zwischen den USA und Großbritannien verwies Malmström lediglich darauf, dass dies nicht möglich sei, solange die Briten Teil der EU seien. Er sehe entsprechende Berichte nur als reine Vorbereitungen seitens der USA.

Zum Vietnam-EU-Abkommen meinte sie, dass dies auch die Menschenrechtslage im asiatischen Land verbessern könnte. Jedenfalls sei das Freihandelsabkommen ein Sprungbrett für den gesamten südasiatischen Raum. Es würden die verbleibenden Zölle abgeschafft und die Märkte für Dienstleistungen, Kommunikation und Umweltdienste sowie Industrie geöffnet. Natürlich heiße das nicht, dass über Nacht die Demokratie in Vietnam Einzug halten werde, denn es sei nicht möglich, mit einem Handelsabkommen alle Probleme zu lösen.