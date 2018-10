Eishockey: Innsbruck gab Ex-Grazer Carlsson Tryout-Vertrag

Innsbruck (APA) - Die Innsbrucker Haie haben nach dem schwachen Saisonstart mit nur drei Siegen aus zehn Spielen und Verletzungssorgen in der Defensive Jonathan Carlsson auf Try-Out-Basis verpflichtet. Der 30-jährige Schwede ist in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) ein bekanntes Gesicht, er hat in der Vorsaison für die Graz 99ers gespielt. Carlsson soll bereits am Freitag gegen Villach spielen.