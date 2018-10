Andritz sichert Beachtung von Menschenrechts- und Umweltstandards zu

Wien/Graz (APA) - Der steirische Anlagenbauer Andritz hat im Zusammenhang mit einem Kraftwerksprojekt in Laos die Respektierung internationaler Menschenrechts- und Umweltstandards zugesichert, deren mögliche Verletzung NGO kritisiert hatten. Das geht aus einem Bericht des im Wirtschaftsministerium angesiedelten „Nationalen Kontaktpunkt der OECD“ von Mittwoch hervor, einer Vermittlungs- und Schlichtungsplattform.

Die in einem Mediationsverfahren durch den österreichischen Nationalen Kontaktpunkts (öNKP) erreichte Einigung sehe ein Bemühen für eine Verbesserung der Situation der lokalen Bevölkerung am Mekong vor - wo Andritz Hydro in Laos an einem Kraftwerksprojekt beteiligt ist. Das Unternehmen werde die entsprechenden Standards, wie sie insbesondere in den OECD-Leitsätzen für Multis niedergelegt seien, in allen künftigen Projekten respektieren. Zudem werde man verstärkt derartige Standards berücksichtigen, heißt es.

Andritz Hydro und die börsennotierte steirische Andritz-Gruppe hätten mit einer grundlegenden Überarbeitung ihres „Code of Conduct“ begonnen, würdigten Finance & Trade Watch sowie der WWF Österreich am Mittwoch in einer Aussendung: Aus Sicht der Beschwerdeführer würden die Gespräche in die richtige Richtung weisen, allerdings müsse die Anpassung des Verhaltenskodex zeitnah und in hoher Qualität erfolgen, heißt es. Wasserkraftwerke hätten massive ökologische Auswirkungen - daher sei es unbedingt nötig, dass Andritz hier gute Richtlinien zur Sorgfaltsprüfung entwickle.

Das Beschwerdeverfahren gegen Andritz Hydro, in dem nun Konsens erzielt wurde, hatten Nichtregierungsorganisationen NGO unter Führung von Finance & Trade Watch Austria und EarthRights International betrieben. Hauptargument für die Beschwerde gegen den Turbinenbauer war laut Finance Trade Watch und WWF dessen tragende Rolle als Schlüsseltechnologie-Lieferant im Xayaburi-Staudamm-Projekt in Laos. Kritisiert worden war ein „gravierender ökologischer Eingriff am unteren Mekong mit Auswirkungen bis in das vietnamesische Mekongdelta sowie eklatante Menschenrechtsverletzungen im Rahmen der für den Staudammbau notwendigen Umsiedlung von lokalen Dorfgemeinschaften“. Künftige Leitlinien müssten die Negativ-Erfahrungen vergangener Projekte wie dem Ilisu-Staudamm in der Türkei, dem brasilianischen Belo-Monte-Kraftwerk oder dem aktuellen Beschwerdefall Xayaburi berücksichtigen, erklärten die NGO.

Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sind laut öNPK der derzeit einzige multinational vereinbarte Kodex für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln multinationaler Unternehmen für ihr Auslandsgeschäft. 36 OECD-Staaten und zwölf weitere Länder haben sich völkerrechtlich verpflichtet, Grundsätze und Maßstäbe für ein derartiges Handeln zu fördern und umzusetzen.

~ ISIN AT0000730007 WEB http://www.andritz.com ~ APA272 2018-10-17/12:54