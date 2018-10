Europas Leitbörsen zu Mittag ohne klare Richtung

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Aktienmärkte tendieren am Mittwoch im Verlauf teils lustlos und in beide Richtungen. Die eindeutigen Gewinne des Vormittages, die von positiven Vorgaben aus Übersee herrührten, wurden damit abgegeben.

Der 50 führende Unternehmen der Eurozone umfassende Euro-Stoxx-50 verlor 0,10 Prozent auf 3.254,06 Punkte. Die Aktien des deutschen Fresenius-Konzerns schlitterten innerhalb des Eurozonen-Leitindex mit minus 11,69 Prozent auf den letzten Platz. Das Unternehmen blickt angesichts schleppender Geschäfte bei einigen Töchtern skeptischer auf das Gesamtjahr. Fresenius Medical Care (FMC) gaben gar 18 Prozent ab.

Dagegen verteidigten die Papiere der ASML Holding mit plus 4,80 Prozent weiterhin die Spitze des Euro-Stoxx-50. Wegen einer anhaltend guten Nachfrage nach Lithografiesystemen steigerten der niederländische Konzern Umsatz und Ertrag deutlich. Der Nettogewinn im dritten Quartal legte zudem etwas stärker zu als von Analysten erwartet.

Im Pariser CAC-40, der um 0,08 Prozent auf 5.167,87 Einheiten sank, verloren die Aktien von Danone unterdessen 4,24 Prozent. Der französische Lebensmittelkonzern wurde im dritten Quartal von einer schwächeren Nachfrage nach Babynahrung in China gebremst.

Der Londoner FTSE-100 fiel um geringere 0,03 Prozent und steht nun bei 7.057,48 Stellen. Gut gesucht waren darin die Aktien des Medienunternehmens Pearson, die um knappe drei Prozent stiegen. Unter den Einzelwerten aus der zweiten Reihe stachen die Wertpapiere des Online-Händlers Asos mit einem Plus von 15,16 Prozent hervor. Das Unternehmen von Modeartikeln hatte beim Vorsteuergewinn die Erwartungen übertroffen.

Zudem rückten in Großbritannien Inflationsdaten in den Fokus, nach denen die Teuerung im September weniger stark gestiegen war, als Experten erwartet hatten. Im Vergleich zum Vorjahresmonat legt sie um 2,4 Prozent zu, teilte das Statistikamt ONS mit. Das ist der niedrigste Stand seit drei Monaten. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 2,6 Prozent vorhergesagt.

An der Börse in Zürich büßten unterdessen die Anteilsscheine von Roche nach anfänglichen Gewinnen 1,41 Prozent ein. Der Pharmakonzern bleibt zwar dank neuer Medikamente im Aufwind. Analyst Eric Le Berrigaud von Bryan Garnier warnte aber vor einem herausfordernden Jahr 2019. Dann würden in den USA Nachahmerprodukte von wichtigen Biopharmazeutika zugelassen.

