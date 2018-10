Kärntner Seilbahnwirtschaft investiert 26 Mio. Euro

Klagenfurt (APA) - Die Kärntner Seilbahnwirtschaft investiert heuer insgesamt 26 Mio. Euro. Das erklärte der Fachgruppenobmann in der Wirtschaftskammer, Klaus Herzog, am Mittwoch bei einem Pressegespräch. Der Schwerpunkt liege dabei auf Schneesicherheit und Pistenpräparierung, inzwischen würden 80 Prozent der Kärntner Skipisten beschneit.

Laut Herzog sind die Seilbahnen „das Zugpferd Nummer eins für den Kärntner Tourismus“, sie brächten durch ihre hohen Investitionen zahlreiche Wertschöpfungseffekte für andere Branchen. Natürlich gibt es auch in der kommenden Wintersaison wieder „Preisanpassungen“. Diese würden aber moderat ausfallen, sagte Wolfgang Löscher, Geschäftsführer des Kärntner Skipasses. Tageskarten werden um 1 Euro teurer, der Preis für den Kärntner Skipass wurde um 1,9 Prozent angehoben. Dieser gilt bereits seit dem 1. September und noch bis zum 12. Mai 2019.

In den kommenden zehn Jahren würden größere Investitionen auf die Branche zukommen, so Löscher. Rund 150 Mio. Euro würden nötig sein, um die in die Jahre gekommenen Anlagen zu erneuern. Dazu fordert die Seilbahnwirtschaft Unterstützung durch das Land Kärnten. Immerhin seien die Seilbahnen im Sommer wie im Winter ein ganz wesentlicher Faktor für den gesamten Tourismus.