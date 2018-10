Nach Home-Invasion in Wels: Verdächtiger stellte sich

Linz/Wels (APA) - Nach einer Home-Invasion im Sommer in Wels hat sich am Dienstag ein Verdächtiger selbst gestellt. Zwei mutmaßliche Komplizen waren bereits zuvor in Haft, nach einem vierten - unbekannten - Täter wird noch gesucht, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Quartett soll am 19. Juni ein Paar mit Baby in dessen Wohnung überfallen und ausgeraubt haben.

Nach dem nun Festgenommenen war mittels Öffentlichkeitsfahndung gesucht worden, der Druck dürfte daraufhin zu groß geworden sein. Der 20-Jährige stellte sich bei der Polizei in Linz und wurde mittlerweile in die Justizanstalt überstellt.

Einer der vier Täter hatte sich als Paketzusteller ausgegeben, um der Truppe Zutritt zu der Wohnung zu verschaffen. Als der Bewohner dem angeblichen Boten öffnete, drängten ihn die Räuber - ungeachtet dessen, dass er seine kleine Tochter am Arm hatte - ins Innere, stießen ihn nieder, fesselten und knebelten ihn sowie seine Frau. Sie stahlen Bargeld und Designerkleidung. Dann zwangen sie ihre Opfer noch, den Onlinezugang zu ihrem Krypto-Währungskonto herauszugeben, von dem sie mehr als 200.000 Euro abzogen.