30 Jahre „Standard“: Wachsen am Usermarkt als erklärtes Ziel 1

Wien (APA) - Der „Standard“ hat Geburtstag: Die von Oscar Bronner gegründete Tageszeitung feiert am 19. Oktober den 30. Jahrestag seiner Erstausgabe. Im APA-Interview blicken Herausgeber Bronner und sein Sohn, Verlagsvorstand Alexander Mitteräcker, auf den Status Quo und in die Zukunft.

APA: Zum 25er des „Standard“ vor fünf Jahren war es erklärtes Ziel, ein wirtschaftliches Modell zu finden, um weiter Qualitätsjournalismus finanzieren zu können. Ist das gelungen?

Alexander Mitteräcker: Wir hanteln uns Jahr für Jahr vorwärts. Es ist kein Geheimnis, dass die Werbebranche im Umbruch ist. Prinzipiell streben wir danach, operativ positiv zu sein. Wir haben eine hervorragende Position am Leser- und Usermarkt und versuchen, in diesen Bereichen weiter zu wachsen. 70 Prozent unseres Traffics wird über unsere Homepage generiert und nicht, weil die User über eine Suchmaschine oder ein Facebook-Posting empfohlen wurden. Das ist das Kapital, das wir für die Zukunft haben.

APA: Versuche, Geld für Content von den Usern zu bekommen, gibt es viele. Der „Standard“ hat zuletzt das „Pur-Abo“ ohne Werbung und Tracking lanciert. Was sind weitere denkbare Modelle?

Mitteräcker: Es gibt bekannte Produkte wie Paywalls. Aber nicht zuletzt haben wir unsere Community. Ein spannendes Thema ist: Welches Pay-Produkt kann man einer Community anbieten? Ich gehe davon aus, dass wir 2019 ein neues Produkt nachlegen werden.

APA: In der öffentlichen Darstellung gilt Oscar Bronner als Verfechter von Print und Alexander Mitteräcker als der eingefleischte Onliner. Herr Bronner, Sie sprachen einmal in dieser Hinsicht von einer „guten Mischung“. Stimmt die Mischung noch, oder ist das ohnehin nur ein Klischee?

Mitteräcker: Das ist ein Klischee insofern, als unser ganzes ökonomisches Model darauf basiert, dass wir beide Mediengattungen bedienen.

APA: Dennoch werden Sie immer wieder gefragt, auch in diesem Interview: Wie lange wird es den gedruckten „Standard“ noch geben?

Mitteräcker: Die Antwort ist klar: So lange das Bedürfnis am Lesermarkt noch da ist. Und es ist weiterhin vorhanden. Die Auflagenrückgänge sind ja verhältnismäßig überschaubar. Man darf nicht vergessen, dass das Produkt in der Zwischenzeit um einiges teurer geworden ist. Die Leute wollen Zeitungen lesen.

Apropos Preisgestaltung: Derzeit kostet ein „Standard“ 2,50 Euro. Wird das Print-Produkt teurer werden? Herr Bronner, Sie haben einmal gesagt, die Verleger seien da in der Vergangenheit „zu feig“ vorgegangen.

Oscar Bronner: Es ist ganz einfach: Wenn wir weniger Geld am Werbesektor einnehmen, muss jemand die Differenz bezahlen, und das ist klarerweise der Leser. Wir können den Preis nicht plötzlich verdoppeln, aber es ist davon auszugehen, dass der Preis weiter steigen muss, und zwar über der Inflationsrate. Ich habe da auch kein schlechtes Gewissen, wenn man weiß, dass sich der Leser mit dem „Standard“ ungefähr eine halbe Stunde beschäftigt. Es gibt wenig Vergnügungen, die so preisgünstig zu haben sind.

APA: Vor rund zwei Jahren stand ein Einstieg der „Neuen Zürcher Zeitung“ im Raum. Ist ein neuer Partner in der Verlagsgesellschaft denkbar?

Bronner: Wir peilen diesbezüglich nichts an. Wenn eine Zeitung vom Renommee der NZZ anfragt, hört man natürlich hin. Die Gespräche haben bekanntlich zu nichts geführt. Aber wenn eine Zeitung ähnlicher Qualität anfragen würde, würden wir wieder hinhören.

Mitteräcker: Aber wir leben sehr gut unabhängig. Die Frage wäre, welche Vorteile sich für uns ergeben würden. Es ist nun auch nicht so, dass die anderen Medien im deutschsprachigen Raum voller Ideen sind.

APA: Welche Folgen hat der digitale Medienwandel für die Blattlinie, das Mission Statement des „Standard“?

Bronner: Wir haben unser Mission Statement gewandelt. Dass wir ein Diskursmedium sind, hätten wir bei der Gründung nicht hineinschreiben können - die paar Leserbriefe hätten das Kraut nicht fett gemacht. Hier hat ein Wandel stattgefunden, der durch technische Gegebenheiten möglich war. Wir haben ihn begrüßt, umarmt und auch einiges investiert.

APA: Sie haben sich in der Vergangenheit gewünscht, der „Standard“ möge Sie öfter zum „Schmunzeln“ bringen...

Bronner: Ja, die Leichtfüßigkeit fehlt mir etwas, immer noch. Das Leben ist vielfältiger, als es der „Standard“ darstellt, und Humor gehört zur Vielfalt. Den haben wir, aber eben nur in Spurenelementen. Chefredakteur Martin Kotynek weiß, dass mir das ein Anliegen ist. Ich bin sehr zuversichtlich, dass er dem folgen wird.

APA: Ein Relaunch des Online-“Standard“ ist seit längerem angekündigt. Wäre der 30. Geburtstag nicht der passende Zeitpunkt dafür gewesen?

Mitteräcker: Der Online-“Standard“ wird am Geburtstag schon etwas neu ausschauen, weil wir das Logo austauschen. Mit der gemeinsamen Marke für Print und online haben wir kommunikationstechnisch einiges aus dem Weg geräumt. Es wurde immer komplizierter, mit den zwei Marken umzugehen. Der Relaunch der Website ist ein Riesenthema, weil die gegenwärtige so unglaublich erfolgreich ist. Das birgt gerade technisch bedingt Gefahren in sich, und man will es nicht allzu oft machen. Ich persönlich verspüre hier keinen Zeitdruck. Wir gehen aber davon aus, dass wir bald eine Private-Beta-Version haben, in der Folge eine Public Beta.

APA: Und wie wird der viel diskutierte Algorithmus operieren?

Darüber führen wir auch intern noch eine intensive Diskussion. Es gibt ja auch Algorithmen, die schlichtweg der Redaktion Empfehlungen anbieten. Wir versuchen, uns alle Möglichkeiten offen zu lassen und zu experimentieren. Wir haben aber erste ganz klare Erfolge gehabt und festgestellt, dass wir mit dem Einsatz von Algorithmen die „Bouncerate“ reduziert haben. Also den Anteil jener User, die auf unsere Seite kommen und keine weiteren Inhalte ansteuern.

APA: Der Print-“Standard“ - und sein Herausgeber - galten stets als Relaunch-resistent. Seit dem Antritt des neuen Chefredakteurs hat sich im Erscheinungsbild sehr viel getan.

Bronner: Es wird wieder mehr experimentiert. Damit finden wir zurück zu unserer Anfangszeit. Das Problem nach jeder Experimentierphase ist, dass man dabeibleibt, bis es ranzig wird. Die Zeitung war am Weg, ranzig zu werden. Aber es hat kein Relaunch stattgefunden, und der Leser kennt sich weiterhin aus, ohne dass wir eine Gebrauchsanweisung liefern müssen.