30 Jahre „Standard“ 2 - Bronner warnt vor FPÖ-“Geisteshaltung“

Wien (APA) - APA: Der „Standard“ definiert sich als „liberales Medium“. Österreich hingegen attestieren vor allem Kritikern der aktuellen Bundesregierung einen Kurs Richtung „illiberaler Demokratie“. Wie ist das derzeitige Umfeld für Qualitätsjournalismus?

Oscar Bronner: Sagen wir, das Umfeld für Journalismus generell. Es ist ja kein Zufall, dass es vor wenigen Wochen einen großen Aufschrei gegeben hat (anlässlich des Innenministeriums-Mails zum Umgang mit Medien, Anm.). Da wurde verschriftlicht, was an neuer Geisteshaltung existiert. Wahrscheinlich hätte auch dieses gleiche Schriftstück nicht zu diesem Aufschrei geführt, wenn man nicht im Hintergrund wüsste, dass wir eine Regierungspartei haben, die keine Gelegenheit auslässt, um ihre Bewunderung für Regimes auszudrücken, in denen die Pressefreiheit nicht sehr ernst genommen wird oder gar abgewürgt wurde. Daher muss man sehr wachsam sein, was die Medienfreiheit betrifft.

APA: Nun gibt es ja noch eine zweite Regierungspartei. Ist die ÖVP wachsam genug?

Bronner: Es war sehr wichtig, dass auch der Bundeskanzler - von New York aus - klargestellt hat, dass die Medienfreiheit nicht verhandelbar ist. Es war übrigens das erste Mal, dass er damit seinen Koalitionspartner zurechtgewiesen hat.

APA: Seit Jahren diskutiert wird eine Reform der Presseförderung. Unter der Vorgänger-Regierung wäre sie fast zustande gekommen - jedoch in einer Form, die den „Standard“-Herausgeber zu einem seiner seltenen Briefe veranlasste.

Bronner: Das vorgeschlagene Modell war absurd. Einerseits wären die Boulevardzeitungen genauso behandelt worden wie Qualitätszeitungen. Andererseits hätte es zufällig das Unternehmen des damaligen Präsidenten des Verband Österreichischer Zeitungen zum Hauptnutznießer gemacht. Irgendwie hat es mich da sehr gejuckt.

Alexander Mitteräcker: Beim Thema Förderungen muss man bedenken: Was immer gefördert wird, führt wieder zu neuer Marktverzerrung und löst strukturell nichts. Jede Erhöhung der Presseförderung ist ja in Wirklichkeit verhältnismäßig gering zu dem, was jedem einzelnen Medium an Werbegeldern entgeht, die zu den großen Playern im Silicon Valley fließen. Ich begrüße es sehr, dass sich Medienminister Gernot Blümel tatsächlich darauf einlässt, über strukturelle Änderungen nachzudenken.

APA: Welche Hoffnungen setzen Sie in den geplanten gemeinsamen Online-“Marketplace“?

Mitteräcker: Wenn wir es schaffen, uns zu einigen - das ist eigentlich die größere Gefahr -, dann habe ich sehr große Hoffnungen. Ich denke, wir können gemeinsam wirklich gute Produkte entwickeln. Denn einer der Vorzüge von Google und Facebook ist schlichtweg die Einfachheit, mit der man Werbung buchen kann.

APA: In Wien dräut derzeit ein neuer Gratiszeitungskrieg zwischen „Heute“ und „Österreich“. Hat sich die Stadt das verdient?

Bronner: Die Stadt hat sich das so unredlich verdient wie nur möglich. Ohne die finanzielle Unterstützung mit Ihrem und meinem Steuergeld gäbe es die eine oder andere oder beide Zeitungen nicht. Es ist abenteuerlich, was da an Geldern hineingeflossen ist.

Mitteräcker: Es gibt meines Wissens sonst keine Stadt mit zwei Gratiszeitungen. Es ist interessant, wie jegliche Marktmechanismen scheinbar ausgehebelt werden.

Bronner: Mit sehr viel Steuergeld. Leider wird die Lösung darin bestehen, dass noch mehr Steuergelder fließen werden, um die Begehrlichkeiten zu befriedigen.

APA: Immerhin gibt es nun die Medientransparenzdatenbank, wodurch die Summen nachvollziehbar sind.

Bronner: Ich war noch im VÖZ aktiv, als sie kreiert wurde, auch gegen viel Widerstand im VÖZ. Jetzt haben wir es schwarz auf weiß, was da für Gelder fließen - und es ist wurscht. Der Sumpf ist jetzt dokumentiert - und sumpft weiter.

APA: Aber wäre es Ihrer Ansicht nach kein Verlust, wenn es eine der beiden Zeitungen oder beide nicht mehr gäbe?

Bronner: Die Eigentümer sind Kaufleute in Sachen bedrucktes Papier. Man sollte mit dem Wort Zeitung etwas sparsamer sein. Ich werde nicht dafür plädieren, eine Zeitung einzustellen. Aber ich würde dafür plädieren, dass gewisse Marktmechanismen zugelassen werden.

APA: Herr Bronner, wie lange werden Sie noch als „Standard“-Herausgeber tätig sein?

Bronner: Ich habe mir da keine Deadline gesetzt. Die Wahrnehmung der Herausgeberschaft besteht darin, dass ich zuhause im Atelier an meinen Skulpturen arbeite und ungefähr alle 14 Tage einen Anruf mit der Bitte um einen Rat erhalte. Ich stehe zur Verfügung, wenn Rat verlangt wird. Letztlich rechtfertige ich damit gerade noch, dass ich als Herausgeber die Radiospots sprechen darf.

APA: Wie lange werden Sie die noch sprechen?

Bronner: So lange das Haus es wünscht.