ADA: Weniger Menschen leben in extremer Armut, aber 821 Mio. hungern

Wien (APA) - Zwar leben weniger Menschen in extremer Armut, jedoch leiden 821 Millionen Menschen weiter Hunger. Das teilte die Austrian Development Agency (ADA) am Mittwoch, dem Internationalen Tag für die Beseitigung der Armut, in einer Aussendung mit. Die Reduktion der Armut sei daher höchste Priorität: die ADA gehe mit zahlreichen Projekten und 2018 mit rund 138 Millionen Euro gegen den Notstand an.

Die ADA verwies auf einen deutlichen Rückgang jener Menschen, die weltweit mit weniger als 1,90 US-Dollar (1,64 Euro) pro Tag auskommen müssen: Waren es 1990 noch knapp 36 Prozent der Weltbevölkerung bzw. 1,85 Milliarden Menschen, verzeichnete 2015 mit 736 Millionen Menschen - das sind 10 Prozent der Weltbevölkerung - einen historischen Tiefpunkt der globalen Armutsrate. Vorläufige Prognosen der Weltbank deuteten darauf hin, dass diese 2018 auf bis zu 8,6 Prozent sinken könnte. „Diese Entwicklung ist ein wichtiger Schritt, für die Erreichung des ersten Globalen Ziels für nachhaltige Entwicklung - Armut in all ihren Formen überall zu beenden“, sagte ADA-Geschäftsführer Martin Ledolter.

Durch die Zunahme bewaffneter Konflikte, Dürren und Naturkatastrophen im Zusammenhang mit dem Klimawandel steige allerdings vor allem in Afrika Armut in ihrer schlimmsten Form: Laut dem aktuellen Bericht der UNO-Welternährungsorganisation (FAO) litten 2017 weltweit 821 Millionen Menschen an Hunger und Mangelernährung. Die Agentur der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit unterstützt etwa Familien in Äthiopien und Uganda dabei, eine Lebensgrundlage aufzubauen.