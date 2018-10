„Staatenbund“ - „Landbuch“ sollte Grundbuch ersetzen

Graz (APA) - Bei der Befragung der Erstangeklagten durch den Staatsanwalt ging es um einige dubiose Geschäfte, die der „Staatenbund“ getätigt haben soll, um die eigene „Staatskasse“ zu füllen. Ging es zunächst um hausgemachte Gewerbescheine und selbst gebastelte Nummerntafeln, kamen dann auch die Eintragungen ins sogenannte „Landbuch“ zur Sprache.

Den neuen Mitgliedern des „souveränen Staates“ wurde unter anderem eingeredet, dass das Grundbuch für sie keine Bedeutung habe bzw. überhaupt aufgelassen werden sollte. Damit der Besitz nicht verfällt, sei eine Eintragung im „Landbuch“ nötig. Mit 100 Euro konnte man sich nach Aussage der Präsidentin das Recht auf seinen Besitz dauerhaft sichern, auch Exekutionen wären dadurch nicht möglich.

Auch hier sollte das gleiche Prinzip wie bei den Autos gelten: „Der Staat ist Eigentümer, ihr seid‘s die Nutznießer“, war auf einer Aufnahme einer Versammlung zu hören, die der Ankläger vorspielte. Das Geld für die Eintragung sollte in die „Staatskasse“ kommen „um möglichst schnell die Staatswährung zu drucken.“ Der Euro sei nur „Privatgeld eines privaten Freimaurerunternehmens“, erzählte die Beschuldigte ihren Anhängern.

„Sie haben Briefe bekommen vom Staat, dass das rechtswidrig ist, was Sie tun“, hielt der Staatsanwalt der Präsidentin vor. „Das Rechtsempfinden Ihrer Firma ist mir völlig egal“, lautete die Antwort. Nach einem Schreiben der Polizeidirektion sagte sie - wie im Gerichtssaal vorgespielt wurde - bei einem Treffen: „Die zeigen ihr wahres Gesicht, das sind Faschisten.“

Ausführlich war auf Aufnahmen auch zu hören, wie sie von ihren Auftritten in einer Grazer Kaserne erzählte, wo sie ihre Haftbefehle für diverse Regierungsmitglieder vorlegte. Der zuständige Major hatte ihr allerdings freundlich beschieden, dass es in Österreich kein Militärgefängnis gäbe und man daher nicht wüsste, wohin mit den Festgenommenen. Als Begleiter hatte sie stets den Zweitangeklagten an ihrer Seite, der überall seinen alten Gendarmerieausweis vorzeigte.