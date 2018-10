Grönemeyer kritisiert Merkel wegen mangelnder Kommunikation

Hamburg (APA/dpa) - Der Musiker Herbert Grönemeyer wirft der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel vor, Teile der Gesellschaft in politische Entscheidungen nicht einzubeziehen. „Das werfe ich Angela Merkel vor, sie kommuniziert einfach nicht. Willy Brandt konnte einen mitreißen, der konnte dem Volk signalisieren: Wir haben eine gemeinsame Idee, lasst uns etwas bewegen“, sagte der 62-Jährige dem „Zeitmagazin“.

Er fühle zum ersten Mal eine Verantwortung für die Gesellschaft: „Wenn wir wollen, dass sich das Land gut weiterentwickelt, dürfen wir das nicht den Politikern alleine überlassen. Viele ärgern sich, weil sie das Gefühl haben, dass sie nicht mit einbezogen werden.“ Es sei wie in einer Familie: Wenn es Fragen und Ängste gebe, müssten die alle auf den Tisch.

Grönemeyer führt im aktuellen „Zeitmagazin“ auch durch seine Heimatstadt Bochum und besucht das Stadion. Er wollte immer entweder Fußballprofi oder Gebrauchtwarenhändler werden. „Kaum war ich 18 und hatte den Führerschein, bin ich samstags nach Essen gefahren, auf den riesigen Gebrauchtwagenmarkt, habe für 200 oder 300 Mark ein Auto gekauft, habe es drei Monate gefahren, habe es wieder verkauft und ein anderes gekauft“, erzählt er über seine Liebe zu Autos.

Im Schauspielhaus, wo er in den 70er Jahren als Schauspieler wirkte, verrät er sein Berufsgeheimnis: „Bei Peter Zadek war es bis zur Premiere chaotisch, der machte nie zu, schmiss manchmal in letzter Sekunde alles um. So arbeite ich bis heute: Ich halte das Chaos offen, mache alle wahnsinnig, nur so gibt es keinen toten Punkt.“ Das sei sein Lebensprinzip: Bleib immer in Bewegung, du kannst dich auf nichts verlassen. So sei das Leben. „Die Dramen schlagen plötzlich zu, das Glück aber auch. Man muss bereit sein fürs Glück, man darf nie zumachen.“