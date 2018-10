Wien (APA) - Die Zentrale der Volksbank Wien wird an ein Konsortium aus Irma Investments und Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) verkauft, schreibt das Immobilien-Portal „immoflash“. Der Abschluss des Deals (Signing) sei kommende Woche geplant. Rund 80 Mio. Euro sollen die beiden Unternehmen geboten haben, bei einem Mindestgebot von 60 Mio. Am Standort in Ringstraßennähe werde über ein Hotelprojekt verhandelt.

