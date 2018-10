Steirer schoss sich bei Hantieren mit Wühlmaus-Schussapparat in Hand

Gleisdorf (APA) - Ein 47 Jahre alter Oststeirer hat sich am Dienstagnachmittag beim Hantieren mit einem Wühlmaus-Schussapparat selbst in die rechte Hand geschossen. Der Mann wurde schwer verletzt und vom Roten Kreuz ins LKH Graz eingeliefert, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwoch mitteilte.

Der Mann hatte im oststeirischen Gleisdorf (Bezirk Weiz) gegen 16.15 Uhr eine bereits in Position gebrachte Wühlmausfalle - ein Art Selbstschussapparat mit einer Gaspatrone - auf einem anderen Bereich seines Grundstückes auslegen wollen. Dazu nahm er die Falle aus dem ausgegrabenen Loch. Plötzlich löste sich ein Schuss und verletzte den 47-Jährigen am rechten Zeigefinger schwer.