Brexit - Beim EU-Gipfel hängt alles von May ab

Brüssel (APA) - Der EU-Gipfel startet am Mittwoch mit dem Abendessen der Staats- und Regierungschefs. Dabei warten alle gespannt auf die Vorschläge der britischen Premierministerin Theresa May, nach der Aufforderung von Ratspräsident Donald Tusk etwas vorzulegen, „um aus der Sackgasse zu kommen“. Alles hänge von May ab, sonst wisse man „recht wenig, wie die Debatte ablaufen werde“, so EU-Diplomaten im Vorfeld.

Ob man ein Abkommen finden könne, „rechnet sich alles runter von der Frage, wie das britische Parlament zustimmen könnte“, hieß es aus Ratskreisen. Es sei auch davon auszugehen, dass die Ratifizierung eines etwaigen Abkommens im Europäischen Parlament schneller ablaufen werde, als dies in London der Fall sein dürfte. Nach dem Salzburg-Gipfel sei allgemein angenommen worden, dass diese Woche ein Abkommen von allen angenommen werde, um dann im November finalisiert zu werden. Dieser Zeitpunkt werde nun nicht mehr halten, betonten Ratskreise. Den Endpunkt der Verhandlungen würden aber jedenfalls die Briten bestimmen.

Im November dürfte es nach Angaben aus mehreren EU-Delegationen einen Sondergipfel zum Brexit geben. Wenn dort noch kein Ergebnis mit Großbritannien verkündet wird, soll die Vorbereitung und Koordinierung der EU-Staaten auf einen „harten Brexit“ ohne Abkommen Thema des Sondergipfels sein. Der reguläre EU-Gipfel Ende Dezember sei der späteste Termin für ein Brexit-Abkommen, sagte ein Diplomat.

Am Donnerstag wird sich der EU-Gipfel dann mit den Themen Migration und interne Sicherheit beschäftigen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) werde die Staats- und Regierungschefs über die bisherigen Fortschritte unterrichten, hieß es von EU-Diplomaten. Bei der Aufstockung von Frontex, gebe es noch den Widerstand einiger Staaten, entweder weil sie die geplanten personellen Kapazitäten der EU-Behörde hinterfragen oder eine Ausweitung des Mandats aus Souveränitätsgründen als schwierig betrachten würden.

Die vom EU-Gipfel im Juni noch angestrebten Asyl-Plattformen in Staaten außerhalb der EU sind von der Gipfelagenda verschwunden. Es sei unklar, wie der Rahmen einer solchen Zusammenarbeit aussehen könnte und außerdem sei die EU diesbezüglich von Drittstaaten in Afrika abhängig, sagte ein Diplomat. Möglicherweise komme das Thema wieder beim geplanten Gipfel der Arabischen Liga mit der EU im Februar auf die Tagesordnung.

Auch bei der Dublin-Reform gebe es noch große Unterschiede, hieß es aus Ratskreisen. Ein Aufschnüren des aus sieben Rechtsakten bestehenden Pakets sei von einigen angedacht worden, da es gerade beim Thema Solidarität noch große Unterschiede gebe. Die Mehrheit wolle allerdings immer noch einen Abschluss eines Gesamtpakets. Klar sei aber, dass dies nur gelingen könne, wenn man von der verpflichtenden Verteilung wegkomme bzw. die Solidarität auf mehrere Elemente verteile. Jedenfalls werde aus politischen Gründen weiter ein einstimmiger Beschluss des Rates angestrebt, auch wenn rein rechtlich hier eine qualifizierte Mehrheit reichen würde.

Bei der internen Sicherheit sei aufgrund der russischen Cyberattacken auf die Organisation für das Verbot Chemischer Waffen (OPCW) in Den Haag und des Nervengift-Anschlags auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Sergej Skripal mit „einer stärkeren Sprache der Briten und Niederländer zu rechnen“. Hier sei ein Sanktionspaket möglich. Relative große Einigkeit herrsche bei der e-Evidence, der elektronischen Bereitstellung von Beweismitteln, der Interoperationalität und dem EU-Krisenschutzmechanismus.

Beim Euro-Summit am Donnerstag werde Italien wohl kein Thema sein, da dies eine Sache der Kommission sei. Auch beim Bankenpaket und beim Euro-Rettungsschirm ESM würden keine Schlussfolgerungen zu erwarten sein, hieß es aus Ratskreisen. Am Donnerstag treffen die Staats- und Regierungschefs der EU schließlich ihre Kollegen aus Asien zum alle zwei Jahre stattfindenden EU-Asien-Gipfel (ASEM). Hier werde es vor allem um Fragen der Außenpolitik und Handelsbeziehungen gehen. Zum Abschluss gebe es noch einen Mini-Gipfel mit Südkorea, wo vor allem die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel Thema sein soll.